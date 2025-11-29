Депутат раскрыл, кого ждет повышение пенсии с 1 декабря
С 1 декабря осуществят перерасчет пенсионных выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для тех, кто прекратил трудовую деятельность.
Об этом 29 ноября сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов.
«Увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет», — сказал парламентарий РИА Новости, добавив, что в категорию попадают, в том числе, получившие первую группу инвалидности.
Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 17 815 рублей. Кроме того, предусматривается надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную пенсию.