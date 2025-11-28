Россиянам дали советы, как быстро справиться со стрессом
Эксперт Алексеев: В борьбе со стрессом необходимо ограничить поток информации
Ограничение потока информации поможет справиться со стрессом. Об этом рассказал предприниматель, ментор по саморазвитию, основатель велнес-экосистемы «Мира» и первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Андрей Алексеев.
По его словам, когда организм не справляется с большим количеством задач и информации, нервная система начинает перегружаться, а человек чувствует себя уставшим и изможденным.
«Первый шаг к управлению стрессом — это осознание необходимости ограничения потока информации. Закрытие глаз на несколько минут может помочь отключиться от внешнего мира и сконцентрироваться на себе. Это даст возможность вашему мозгу отдохнуть и восстановиться», — отметил Алексеев в разговоре с RuNews24.ru.
Он добавил, что от мыслей о работе поможет отвлечься физическая активность. Эксперт также посоветовал делать перерывы во время трудового дня, например, попить чай или убраться на рабочем месте. Это поможет переключить фокус внимания и даст возможность мозгу расслабиться.
Кроме того, можно провести несколько минут в тишине, подышать и расслабиться, чтобы снять напряжение и восстановить умственное состояние.
Алексеев подчеркнул, что человеку обязательно нужно заботиться о своем психическом и физическом здоровье.