Россиянам дали советы, как быстро справиться со стрессом

28 ноября 2025, 16:03

Эксперт Алексеев: В борьбе со стрессом необходимо ограничить поток информации

Фото: iStock/fizkes

Ограничение потока информации поможет справиться со стрессом. Об этом рассказал предприниматель, ментор по саморазвитию, основатель велнес-экосистемы «Мира» и первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Андрей Алексеев.





По его словам, когда организм не справляется с большим количеством задач и информации, нервная система начинает перегружаться, а человек чувствует себя уставшим и изможденным.





«Первый шаг к управлению стрессом — это осознание необходимости ограничения потока информации. Закрытие глаз на несколько минут может помочь отключиться от внешнего мира и сконцентрироваться на себе. Это даст возможность вашему мозгу отдохнуть и восстановиться», — отметил Алексеев в разговоре с RuNews24.ru.