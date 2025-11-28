Россиянам назвали пенсии при большом страховом стаже
Экономист Балынин: пенсия более 31 тыс. рублей положена людям со стажем 42 года
При большом стаже россияне могут получать пенсию более 31 тысячи рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, человек с зарплатой в 75 тысяч рублей в 2025 году получит 3,262 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). За 25 лет стажа сформируется 81,550 ИПК, а за 42 года — 137,004 ИПК.
«При стаже 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин доступен досрочный выход на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. При стоимости одного ИПК в 156,76 рубля и размере фиксированной выплаты в 9584,69 рубля итоговый размер страховой пенсии составит: при стаже 25 лет — 22,4 тыс. рублей, 42 года — более 31 тыс. рублей», — уточнил Балынин «Газете.Ru».
Тем временем депутат ГД от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT, что в 2026 году пенсию россиянам проиндексируют дважды.
«Уже с 1 января 2026 года стартует основная индексация страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров. Это коснётся почти 38 млн человек. Важно подчеркнуть, что темп увеличения выплат, как и планировалось, опережает прогнозируемый уровень инфляции. Мы закладываем в бюджет показатель 7,6%, что выше ожидаемой инфляции за 2025 год в 6,8%», — заявил он.
Депутат уточнил, что средняя страховая пенсия по старости в России превысит 27 тысяч рублей.
Работающим пенсионерам пересчитают выплаты 1 августа 2026 года исходя из пенсионных баллов, сформированных за предыдущий год работы. 1 апреля проиндексируют на 6,8% и социальные пенсии, заключил Чаплин.