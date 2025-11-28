Россиянам назвали пенсии при большом страховом стаже

28 ноября 2025, 17:40

Экономист Балынин: пенсия более 31 тыс. рублей положена людям со стажем 42 года

Фото: iStock/mars58

При большом стаже россияне могут получать пенсию более 31 тысячи рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.





По его словам, человек с зарплатой в 75 тысяч рублей в 2025 году получит 3,262 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). За 25 лет стажа сформируется 81,550 ИПК, а за 42 года — 137,004 ИПК.





«При стаже 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин доступен досрочный выход на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. При стоимости одного ИПК в 156,76 рубля и размере фиксированной выплаты в 9584,69 рубля итоговый размер страховой пенсии составит: при стаже 25 лет — 22,4 тыс. рублей, ⁠⁠42 года — более 31 тыс. рублей», — уточнил Балынин «Газете.Ru».

«Уже с 1 января 2026 года стартует основная индексация страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров. Это коснётся почти 38 млн человек. Важно подчеркнуть, что темп увеличения выплат, как и планировалось, опережает прогнозируемый уровень инфляции. Мы закладываем в бюджет показатель 7,6%, что выше ожидаемой инфляции за 2025 год в 6,8%», — заявил он.