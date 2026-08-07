Депутат раскрыл, кто получит прибавку к пенсии с 1 сентября

07 августа 2026, 16:49

Депутат Говырин: с 1 сентября трех категорий пенсионеров ждет прибавка

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 сентября 2026 года три категории российских пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.