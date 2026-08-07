Депутат раскрыл, кто получит прибавку к пенсии с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года три категории российских пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По словам парламентария, все перерасчеты Социальный фонд проведет в автоматическом режиме, пишет RT. Информация приводится 7 августа.
Первая категория — граждане, достигшие 80-летнего возраста в августе 2026 года. Им назначат ежемесячную надбавку за уход, а общий размер прибавки составит порядка 11 тысяч рублей. Уточняется, что указанная сумма подлежит ежегодной индексации.
Вторая категория — лица, которым в августе присвоили первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии также увеличивается вдвое. В СФР обращают внимание, что удвоение производится однократно: при последующем достижении 80-летнего возраста повторный перерасчет не осуществляется, так как повышенная выплата уже есть.
Третья категория — пенсионеры, официально завершившие трудовую деятельность в августе. С сентября им начнут выплачивать пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных за период работы. Итоговый размер прибавки будет зависеть от продолжительности стажа и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Говырин подчеркнул, что средства будут перечисляться в стандартные сроки доставки, установленные для каждого получателя.
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