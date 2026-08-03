В Госдуме назвали условия увеличения пенсии при августовском перерасчёте

03 августа 2026, 16:41

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Депутат Госдумы Алексей Говырин разъяснил механизм августовского перерасчёта пенсий. Он отметил, что эта процедура стала ежегодной, и многие работающие пенсионеры ожидают её с особым вниманием.





В беседе с RT политик сообщил, что, в отличие от январской индексации, размер прибавки определяют индивидуально — на основе страховых взносов, которые работодатель перечислил за пенсионера в прошлом году.



Говырин отметил: если человек официально работал в 2025 году, с 1 августа 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитает его страховую пенсию. Подавать заявление или собирать справки при этом не нужно — выплата приходит в новом размере по обычному графику.

«Перерасчёт касается получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности. В отдельных случаях увеличение получают и граждане, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, если на лицевом счёте умершего появились страховые взносы, ранее не учтённые при назначении выплаты», — пояснил депутат.