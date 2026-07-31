Россиянам проиндексируют пенсии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении с августа текущего года отдельных видов пенсионных начислений. Публикация есть в телеграм.
Так, накопительную пенсию проиндексируют на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты вырастут на 19,32%. Перерасчёт пройдёт в беззаявительном порядке.
Помимо этого, Володин обратил внимание на ряд других законодательных нововведений, вступающих в силу в августе, пишет Общественная Служба Новостей. Среди них — введение уголовной ответственности за нарушение правил оказания услуг связи иностранным гражданам, ужесточение наказания за незаконный сбор данных о частной жизни россиян, а также корректировки в Налоговом кодексе. В частности, сведения о налогоплательщиках, полученные через портал «Госуслуги», отныне будут защищены режимом налоговой тайны.
Ранее стало известно, почему звёзды не платят налоги и алименты. Подробности в нашем материале.
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