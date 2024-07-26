Депутат рассказал о безуспешных попытках заставить жену отказаться от Instagram*

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал информацию о том, что его супруга якобы размещает рекламу в Instagram*. Об этом информирует РБК.
По словам парламентария, его жена не размещает рекламу в данной соцсети. Хинштейн отметил, что пытался заставить супругу отказаться от использования Instagram* и перейти в другие социальные сети, однако в настоящее время все попытки оказались безуспешными.
Депутат добавил, что использование Instagram* в РФ не является нарушением закона.
Напомним, ранее в интернете распространилась информация о том, что жена Хинштейна якобы продает рекламу в Instagram*.
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*Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Депутат добавил, что использование Instagram* в РФ не является нарушением закона.
Напомним, ранее в интернете распространилась информация о том, что жена Хинштейна якобы продает рекламу в Instagram*.
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*Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Екатерина Коршунова