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Судебный иск, реакция Мизулиной и оправдания: Чем закончился скандальный концерт Глюкозы

Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске антидепрессантами
23 июля 2024, 12:59
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она материлась, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты, чем вызвала бурную неодобрительную реакцию общественности.
О том, что стало причиной скандального поведения певицы, чем Глюкоза себя оправдала, и как на произошедшее отреагировали Мизулина и Фадеев, расскажет редакция «Радио 1».

Скандальное выступление Глюкозы в Красноярске: что произошло?




20 июля 2024 года певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. Согласно сообщениям зрителей, исполнительница не попадала в музыку и довольно странно вела себя на сцене. Примечательно, что певица даже не пыталась это как-то исправить, продолжая игнорировать мелодию. Также артистка трогала себя за низ живота и совершала другие непонятные действия, произведя на публику крайне негативное впечатление.

«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери
«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери

Алкоголь, наркотики или психотропные препараты — оправдание Глюкозы

После многочисленных жалоб зрителей концерта в Красноярске, Глюкоза все-таки вышла на связь и объяснила свое невнятное поведение. Певица рассказала, что смерть ее бабушки стала для нее тяжелым ударом, из-за чего последний месяц выдался трудным. В это же время, по словам исполнительницы, на нее навалился хейт экс-продюсера Максима Фадеева.

Глюкоза отметила, что это предательство выбило ее из привычного ритма жизни: у нее началась бессонница, панические атаки. По этим причинам звезда шоу-бизнеса обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ей снотворное и антидепрессанты. Певица пояснила, что ранее никогда не принимала подобные лекарства, поэтому не знала, как они на нее подействуют.

За свое странное поведение во время выступления Глюкоза попросила прощение перед аудиторией. Она добавила, что никогда не подводила своего зрителя, однако в настоящее время она находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.

В социальных сетях люди выдвигали предположения, что повлияло на поведение исполнительницы. Среди множества мнений фигурировали наркотические вещества и алкоголь. По данным Telegram-канала Baza, в райдер Глюкозы входила бутылка коньяка «Hеnnеssy XO», но источники канала уверяют, что артистка оставила ее нетронутой в гримерке.

На Глюкозу собрались подать в суд

После скандального мероприятия в Красноярске ивент-агентство «Авент», которое выступило организатором выступления, подготовило иск в отношении Глюкозы. Согласно информации издания Baza, концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей. Организатор крупных мероприятий со звездами рассказал, что певица получила порядка 5 миллионов рублей за выступление.

Отмечается, что организаторы хотели прервать концерт на середине, однако не сделали этого по причине ещё одного условия в договоре с Глюкозой: «любое препятствие работе коллектива во время выступления облагается штрафом». В итоге Глюкоза отыграла практически час.

Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним

На странное выступление Глюкозы отреагировали Мизулина и Фадеев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на произошедший с исполнительницей инцидент. По словам Мизулиной, необычное поведение Глюкозы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов. Лидер ЛБИ предложила властям во всех других городах, где будет выступать артистка в дальнейшем, предварительно проверять ее на нахождение наркотических веществ в организме.

Продюсер Максим Фадеев, комментируя данный инцидент, заявил, что поведение Чистяковой-Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы. Он отметил, что совместно с командой юристов будет разработан иск, который лишит Глюкозу возможности и пользоваться псевдонимом, и петь музыку Фадеева. Продюсер добавил, что из-за подобного поведения исполнительницы страдает его репутация. Фадеев также обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье.

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#шоу-бизнес
Киднеппинг, черная магия и проклятье семьи: первое интервью жены Децла после смерти рэпера
Сын Децла: основные права на творчество рэпера забрал отец продюсер Толмацкий
23 июля 2024, 02:19

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Спустя уже 5 лет после неожиданной смерти рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) его гражданская жена Юлия Киселева дала первое интервью, в котором также поучаствовал сын музыканта Тони. Вдова озвучила немало подробностей о жизни и смерти рэпера, пролила свет на конфликт с дедом Александром Толмацким, рассказала о скандале с ДНК-тестом для сына, тройном киднеппинге, черной магии и проклятии семьи. Наследник музыканта, в свою очередь, раскрыл, кому все же действительно достались права на творчество Кирилла Толмацкого.
В самых интересных моментах интервью разбиралась редакция «Радио 1».

Кто получил права на музыку Децла?

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

У рэпера на протяжении всей жизни были сложные отношения с отцом — известным продюсером Александром Толмацким, папа и сын практически не общались. Когда музыканта не стало, дедушка неожиданно появился в жизни внука, изначально пообещав передать ему все права.

Однако после похорон начал разгораться скандал. Продюсер поссорился с вдовой Децла, а с внуком решил делить наследство в суде. В какой-то момент он даже потребовал от него ДНК-тест, чтобы убедиться в их родстве.
«Я не понимал зачем. Естественно, где-то на подсознании это было достаточно унизительно для меня. Ну как так, человек, который все 15 лет в моей жизни не присутствовал, который не знает ни меня, ни моего папу, которого он из своей жизни убрал. <…> Почему он говорит, что я не родной сын?», — возмутился Тони.
Исследование подтвердило совпадение в родстве на 99,9%.

После суда права на интеллектуальную собственность Кирилла Толмацкого разделили поровну между дедом, бабушкой и внуком. Но сын Децла, 19-летний Меркурий Антоний Иоанн Киселев, заявил «Осторожно: Собчак», что по договору, окончательное решение и главная подпись в любых проектах остаются за дедом Александром Толмацким.
«Сейчас права принадлежат мне, бабушке и дедушке в размере 33,3%. Контрольный пакет во всей этой ситуации находится у Александра Яковлевича <…> Есть какое-то количество пунктов, которые идут дальше в договоре, и которые, естественно, никто не читал, потому что мы находились на доверии в тот момент. <…> Последнее слово в одобрении любого проекта, связанного с интеллектуальной собственностью папы, оно всегда остается за Сашей», — рассказал сын музыканта.

Пустая графа отцовства, ссоры и тройной киднеппинг

Фото: IStock/kitzcorner

Юлия Киселева рассказала Собчак также о том, как складывались их отношения с Децлом. К примеру, вдова рэпера объяснила, почему не стала вносить его имя в графу отцовства в свидетельстве о рождении сына. По ее словам, ее пугало, что у нее с сыном оказались бы разные фамилии, ведь с Кириллом они расписаны не были.
«Я была напугана. Это был 2004 год, очень специфический год в информационном поле. Обсуждалась ситуация с отъемом детей у Слуцкер, у Рудковской были какие-то проблемы с правом материнства. И когда тебе 20 лет, ты вынашиваешь дитя, а в новостях показывают, что мать, конечно, может быть биологической матерью, но этого может быть и недостаточно. В общем этот фактор меня очень сильно напугал и смущал. И так как мы не были расписаны с Кириллом, мне как минимум было странно, если у меня с моим ребенком будет разная фамилия. А что я буду говорить на таможне, например», — рассказала Киселева.
При этом жена Децла пояснила, что они с Кириллом ссорились не больше и не меньше, чем обычная семейная пара, и «было всякое, все как у людей». Однако в ту же минуту Юлия рассказала о «тройном киднеппинге» со стороны мужа.
«Для меня это был разрыв шаблона. Потому что обычно, когда у молодоженов в отношениях происходит что-то не так, женщина берет ребенка и говорит: «Все, я поехала к маме». <…> Но тут Кирилл трижды еще в младенческом возрасте, когда наш ребенок был еще совсем грудной, брал ребенка и исчезал на машине в неизвестном направлении. Не брал какое-то количество часов трубку», — поделилась она.

Черная магия и проклятье семьи

Фото: IStock/Fyletto

В интервью на четвертую годовщину смерти сына Александр Толмацкий заявил, что это Юлия убила своего мужа. Причем с помощью «черной магии».
«Я считаю, что она его убила. Неважно — прямо, косвенно. Но она и только она виновата в его смерти. <…> У него в кровати, где он спал, я нашел вот такой толщины тетрадку, где мелким почерком какие-то заклинания, какая-то чертовщина была написана. Какая-то черная магия? Да», — высказался продюсер.
Киселева, комментируя заявление Толмацкого-старшего, объяснила, почему не стала реагировать на такие обвинения.
«Потому что сейчас не средневековье. Мне не нужно бояться, что за мной после таких заявлений придет инквизиция. <…> Ну, а вообще, с точки зрения логики — как на такое можно ответить? Ну это же бред», — сказала вдова.
Подводя некий итог случившемуся, Юлия предположила, что незаслуженное доверие в семье — это словно некое проклятие.
«Может, это проклятье семьи – сначала сын доверяет отцу, потом внук доверяет деду. Но рано или поздно любая история каким-то образом заканчивается», — пояснила Киселева.

Последнее желание Децла

Фото: IStock/Nathanx1

Собчак спросила вдову, если бы у нее была возможность еще раз поговорить с Кириллом, что бы она ему сказала? Женщина со слезами на глазах ответила:
«Я бы сказала ему: «Прости, но я не могу выполнить твою последнюю волю». Это тоже один из странных мистических моментов. Он хотел оформить завещание. Буквально за несколько месяцев до своей смерти он это обсуждал со мной. В 2018 году, если не ошибаюсь, он начал собирать каталог, когда описывается каждая песня: кто автор музыки, кто автор стихов, кто исполнитель. Он не говорил про меня, когда речь шла о его творчестве. Он говорил конкретно про своего сына. И, к сожалению, последнюю волю супруга я не могу выполнить»
Кирилл Толмацкий скончался в начале февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Рэпер, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя нехорошо после концерта в одном из клубов Ижевска. Как потом подтвердила судебно-медицинская экспертиза, Децл умер из-за острой сердечной недостаточности, являющейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Ивлеева погасила задолженность перед ФНС в 11,3 миллиона рублей
22 июля 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Долг перед налоговой в 11,3 миллиона рублей погасила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева после запрета на регистрационные действия с жилплощадью и автомобилем Lamborghini. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФССП.
Там уточнили, что запрет на регистрационные действия был наложен в отношении земельных участков. Кроме того, приставы арестовали деньги на банковских счетах Ивлеевой.

«В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга», — сообщили сотрудники ведомства.

Исполнительное производство в отношении Ивлеевой открыли 27 июня. Сумма задолженности составила 11 352 875 рублей.

Ранее сообщалось, что Ивлеевой запретили выезжать из страны в связи с долгами перед налоговой.

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#россия
#блогер
#анастасия ивлеева
#долги
#фнс
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Суд взыскал 280 тысяч с певицы Успенской по 10-миллионному иску от Киркорова
22 июля 2024, 17:09

Фото: iStock/Michał Chodyra

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Любови Успенской около 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску от Филиппа Киркорова, которого оскорбили слова певицы в одном из интервью. Об этом сообщает РИА Новости. Успенскую также обязали опровергнуть ее слова в отношении артиста в течение 10 дней, говорится в сообщении.
По данным издания, вместе с тем суд обязал «Дзен» и «ВКонтакте» удалить видео с тем самым интервью также в течение 10 дней.

Напомним, поводом для судебных разбирательств стало интервью Любови Успенской, которое она дала журналистке Алене Жигаловой. Во время него Киркорова назвали «женоненавистником». Певец потребовал опровергнуть эти слова и выплатить ему 10 миллионов рублей компенсации. У

Успенская в ответ тоже подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за интервью, где артист назвал ее «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки». Таганский районный суд рассмотрит его в августе.

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Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*

«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась

«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить
#суд
#певец
#видео
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#интервью
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«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить
22 июля 2024, 16:34

Фото: Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко

41-летняя телеведущая Ксения Бородина призналась в своём микроблоге, что снова начала курить. Она рассказала, что не брала в рот сигареты в течение двух лет.
«Скажу вам честно, сорвалась. Ненавижу запах сигарет. Даже рядом с людьми, которые курят, не могла находиться. А потом всё как в тумане. Но я знаю свою силу воли. Захочу — сразу брошу. Пока позволяю себе это», — поделилась телеведущая.

Также Ксения рассказала хорошую новость: во время отпуска ей удалось сбросить лишние килограммы. «За время отдыха минус 4 кг. Только я могу приехать в Турцию и похудеть, но до цели ещё 2 кг!», — написала звезда экрана.

В начале июля Ксения Бородина говорила, что её вес составляет 51-52 кг, но она хочет «в идеале 48». Она также раскрыла причину, почему не фотографируется в купальнике.

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#курение
#телевидение
#похудение
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Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*
Михалков назвал обвинения в доносе на Беркович* ложью
22 июля 2024, 12:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

На обвинения в доносе на режиссера Евгению Беркович* ответил артист Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ». По его словам, он никогда не встречался с осужденной и незнаком с ее творчеством.
«Какой донос, когда спектакль идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно», — сказал Михалков.

В частности, режиссер возмутился от самого термина «донос». По его мнению, люди не имеют понятия об истинном значении этого слова, поэтому неправильно его используют.

Режиссера Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук* осудили на шесть лет лишения свободы за спектакль «Финист — Ясный Сокол» по статье об оправдании терроризма.

*Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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#терроризм
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«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась
Брежнева рассказала о переживаниях после развода с Меладзе
22 июля 2024, 11:48

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Вера Брежнева, которая в прошлом году увела Константина Меладзе из семьи, сейчас сожалеет о своём поступке.
В прошлом году стало известно о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой. По слухам, артистка увела его от супруги Яны Сумм.

Сейчас Брежнева постепенно восстанавливается после пережитого. В подкасте на YouTube-канале WOMAN INSIGHT она призналась, что на протяжении многих лет зависела от мнения окружающих и от отношений, которые давали ей ощущение стабильности. А когда отношения закончились, это стало для неё большим потрясением.

«Мне казалось, что я потеряла внутреннюю опору, хотя потом я поняла, что у меня никогда её не было. У меня было много внешних опор, на которые я полагалась. И вот все эти опоры в один момент рухнули. И оказалось, что внутри у меня нет никакой опоры, и я чувствую себя потерянной», — поделилась Вера Брежнева.
После развода Вера пересмотрела взгляды на жизнь и начала прислушиваться к себе, ориентируясь в первую очередь на свои желания и потребности.

«Мне было нелегко. Я не понимала, на что ориентироваться и куда смотреть, ведь я привыкла полагаться на кого-то, но не на себя. Произошёл полный переворот в моём сознании, и постепенно я начала строить себя заново», — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра».
Брежнева также отметила, что в будущем планирует меньше зависеть от мужчин.

«Я поняла, что внешние опоры ненадёжны. Нужно искать поддержку и опору не в мужчинах», — добавила Вера.
За последние два года певица много работала над собой и научилась защищать личные границы, быть более жёсткой и давать отпор.

«Раньше я думала, что я неконфликтный человек, потому что не умела отвечать. Я считала это своим преимуществом. Но это не так: неумение постоять за себя — это не плюс. Быть удобной, терпеливой, хорошей — это хорошо, но иногда это может сделать тебя заложницей своего образа», — подчеркнула Брежнева.

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Вдовец Заворотнюк судится из-за квартиры актрисы
КП: вдовец Заворотнюк Чернышев судится с застройщиком из-за ее квартиры
22 июля 2024, 08:39

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за квартиры, которая перешла ему от супруги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Чернышев обвиняет застройщика в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. По предварительным данным, речь идет о несвоевременной сдаче новостройки.

Согласно информации источника, это может быть многоквартирный дом в Москве.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга. Заворотнюк имела в собственности еще несколько объектов недвижимости, которые теперь перейдут ее родственникам.

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«Обвинили в сутенерстве»: Газманова и Николаева вызвали в суд по делу Талькова, кто оказался убийцей
Суд допросит Газманова и Николаева по делу Талькова: новые факты, подробности
21 июля 2024, 19:35

Фото: РИА Новости/Н. Синицына

Через несколько дней состоится судебное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова. На возобновлении производства настояли активисты организации «Сорок сороков», которые усомнились в том, что артист мог быть убит в результате нелепой случайности. О том, какие новые детали вскрылись в результате расследования и почему в суде хотят видеть Олега Газманова, Игоря Николаева и Наташу Королеву расскажет редакция «Радио 1».


Как убили Талькова


Певец Игорь Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звёзд советской эстрады. Артиста не стало в возрасте 34-х лет. Вокруг обстоятельств смерти Талькова ходило множество слухов. Предполагалось даже, что к смерти артиста могли быть причастны высокопоставленные представители советской элиты или сотрудники КГБ.

Фото: РИА Новости/Галина

Причина конфликта, который закончился стрельбой, кажется смешной. Поскольку престижным считалось выступать как можно позже, телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов попытался убедить организаторов концерта и команду Талькова уступить певице его место.

За несколько минут до начала выступления Талькова, между ним и Малаховым вспыхнула перепалка, после чего охранники артиста вывели телохранителя Азизы в коридор. Там мужчина достал револьвер и направил его на оппонентов. К Талькову подбежал его концертный директор Валерий Шляфман, закричавший: «Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку». Тальков ответил: «На его пушку у нас своя найдётся». После этого певец достал свой газовый пистолет и вышел в коридор.

Далее Шляфман выстрелил в охранника Азизы из револьвера, однако попал в певца.

Шляфман уехал в Израиль


Сначала в рамках возбужденного дела об убийстве Талькова был задержан телохранитель Азизы Малахов. В это время Шляфман убыл в Израиль, где находится по сей день. В ходе разбирательства было установлено, что смертельной оказалась именно пуля, выпущенная из пистолета Шляфмана, Малахова отпустили.

В 2021 году следователи СКР пришли к выводу о том, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений, а в 2022 году сделали запрос Израилю о выдаче музыкального продюсера. Примечательно, что родной брат Шляфмана – криминальный авторитет 90-х.


В суд вызовут Газманова и Королеву


Фото: РИА Новости/Павел Бедняков


Возобновление дела 33-летней давности инициировали активисты организации «Сорок сороков», они считают, что преступление не похоже на убийство по неосторожности. По информации телеграм-канала Mash, правоохранители хотят вызвать на беседу Олега Газманова, Игоря Николаева, Александра Цекало, Лолиту, Наташу Королеву и Богдана Титомира. Первое заседание суда состоится уже 23 июля.

Что сказал сын Талькова о расследовании убийства отца


Сын музыканта Игорь Тальков — младший вину Шляфмана в убийстве отца не признает. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru. По мнению наследника Талькова, все фигурирующие в деле отца люди являются жертвами обстоятельств.
Он также не исключил, что Тальков был выгоден для подготовки сознания людей перед распадом СССР и его могли «убрать, чтобы другим «было неповадно».

Слова Азизы оскорбили вдову Игоря Талькова


Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Обсуждения обстоятельств гибели Талькова шли в том числе на различных телешоу. В эфире одного из них певица Азиза намекнула на то, что якобы Тальков занимался сутенерством. артистка рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету, но она попросила остановить машину и убежала. Такие заявления оскорбили вдову Талькову Татьяну, после чего она подала на певицу в суд.

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«Дура вонючая», измены и побои: громкий развод Прилучного, дележка детей и влияние армянской жены
Прилучный и Муцениеце делят детей: жизнь и развод артистов
21 июля 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь популярных артистов кажется красивой и безупречной. Однако иногда за картинкой полного благополучия скрываются скелеты в шкафу, а в семейных гнездышках кипят нешуточные страсти. Так произошло и с одной из самых красивых пар российского шоубизнеса Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. О том, что разрушило семейную идиллию и как на самом деле жили артисты в браке выяснила редакция «Радио 1».


Знакомство Прилучного и Муцениеце

Артисты познакомились в 2011 году на съемочной площадке популярного сериала «Закрытая школа». У Муцениеце тогда был молодой человек, но темпераментного Прилучного это не останавливало. Он ухаживал за своей избранницей, добивался ее расположения, и, наконец, ему это удалось. Вскоре пара узаконила свои отношения и обзавелась детьми.

После девяти лет брака супруги объявили о своем расставании.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вызов полиции

Еще до официального развода актеров СМИ облетела новость о том, что между супругами произошел грандиозный скандал с привлечением полиции. В конце декабря 2019-го года соседи звездного семейства обратились к правоохранителям и сообщили, что стали свидетелями того, как Прилучный избивает свою жену. Агата писать заявление на мужа отказалась, а позже заявила, что никакого рукоприкладства не было, а то, что произошло – происки злопыхателей.


Развод Прилучного и Муцениеце

Сначала расставание Прилучного и Муцениеце прошло гладко. В одном из интервью Агата даже рассказывала, что не исключает того, что может вновь сойтись с бывшим мужем. Причиной развода актриса тогда называла утрату взаимопонимания. Однако коллеги по сцене и поклонники артистки винили в разрыве Прилучного и его любовные похождения.

Со временем отношения между бывшими возлюбленными стали портиться. В одном из интервью Агата рассказывала, что Прилучный давил на нее и угрожал.

Актриса призналась, что находилась в абьюзивных отношениях со своим супругом и привела высказывания, который позволял себе Прилучный.

«Ты же латышка! Кто тебе будет помогать?», — цитировала бывшего мужа Муцениеце.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прилучный избил жену

Окончательно сорвала занавес семейной жизни Агата в 2020-м году, когда в истерике в своем видеообращении попросила подписчиков о помощи.

«Паша забрал мой телефон, выкинул на улицу. Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате, я не могу его остановить. <…>. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьёт алкоголь в немереных количествах. Видимо, токсины закрыли ему мозг. И вот так случилось. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?», — заявила артистка.

Измены Прилучного

Звезде «Мажора» приписывают любовные отношения с актрисами: Дарьей Мороз, Екатериной Шпицей, Ренатой Пиотровски, Лукерьей Ильяшенко, Мирославой Карпович. С последней Прилучный даже познакомил детей и отправился на совместный отдых. Однако это было уже после развода с Муцениеце.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прилучный опровергал любовные отношения с Карпович и говорил о том, что она просто оказалась рядом в сложный для него момент и поддержала, как друг. Однако поклонницы артиста не верили в искренность его слов и называли Мирославу разлучницей.

Свадьба Прилучного с Брутян

Два года назад Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В соцсетях артист не перестает хвалить избранницу, восхищаться ее красотой и характером. Павел и Зепюр познакомились на съемках сериала «В клетке». Кстати, в этом же фильме снималась Агата Муцениеце.



Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Брюнетка сразу понравилась артисту. Прилучный обратил внимание на миниатюрность Брутян и то, как она вела себя с мужчинами.

Прилучный и Муцениеце делят детей

Усугубляют отношения между бывшими супругами судебные тяжбы. Прилучный выразил желание забрать общих с Агатой детей к себе, с чем экс-возлюбленная категорически не согласилась. По мнению пользователей Сети, поступок Прилучного связан с его нежеланием платить алименты. Муцениеце не раз рассказывала, что артист выделяет лишь 100 тысяч рублей детям, хотя зарабатывает миллионы.

Помимо этого, Агата уверена, что нынешняя жена Павла Зепюр Брутян тоже приложила к этому руку.



Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Психолог Степанова о Павле Прилучном

Скандально известный психолог Вероника Степанова уверена, что хвалебным одам Павла Прилучного в адрес Зепюр Брутян грош цена. Она завила, что Прилучному свойственно негативно отзываться о бывших пассиях и предрекла такую же участь его настоящей супруге.

«Как будто бы Агата — дура вонючая, а вот это лучше жена. Она армянская, она правильная такая, чуть ли не девственница. Воспитывалась в каких-то армянских традициях. Потом еще была какая-то до этой армянки бабешечка: «Мира мне помогла. Мира меня спасла». А почему ты на Мире не женился? Спрашивают: «У тебя же был роман с какой-то американской актрисой очень известной?». «Да, что-то там по пьянке закрутилось и не выберешься», — порассуждала над поведением Прилучного Степанова.

Бывших любовниц Павел Прилучный, говорит психолог, вспоминает с пренебрежением, хотя в отношениях с ними хвалил их на все лады. Степанова уверена, что история повторится и с Брутян.

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