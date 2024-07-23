Судебный иск, реакция Мизулиной и оправдания: Чем закончился скандальный концерт Глюкозы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она материлась, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты, чем вызвала бурную неодобрительную реакцию общественности.
О том, что стало причиной скандального поведения певицы, чем Глюкоза себя оправдала, и как на произошедшее отреагировали Мизулина и Фадеев, расскажет редакция «Радио 1».
20 июля 2024 года певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. Согласно сообщениям зрителей, исполнительница не попадала в музыку и довольно странно вела себя на сцене. Примечательно, что певица даже не пыталась это как-то исправить, продолжая игнорировать мелодию. Также артистка трогала себя за низ живота и совершала другие непонятные действия, произведя на публику крайне негативное впечатление.
Глюкоза отметила, что это предательство выбило ее из привычного ритма жизни: у нее началась бессонница, панические атаки. По этим причинам звезда шоу-бизнеса обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ей снотворное и антидепрессанты. Певица пояснила, что ранее никогда не принимала подобные лекарства, поэтому не знала, как они на нее подействуют.
За свое странное поведение во время выступления Глюкоза попросила прощение перед аудиторией. Она добавила, что никогда не подводила своего зрителя, однако в настоящее время она находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.
В социальных сетях люди выдвигали предположения, что повлияло на поведение исполнительницы. Среди множества мнений фигурировали наркотические вещества и алкоголь. По данным Telegram-канала Baza, в райдер Глюкозы входила бутылка коньяка «Hеnnеssy XO», но источники канала уверяют, что артистка оставила ее нетронутой в гримерке.
Отмечается, что организаторы хотели прервать концерт на середине, однако не сделали этого по причине ещё одного условия в договоре с Глюкозой: «любое препятствие работе коллектива во время выступления облагается штрафом». В итоге Глюкоза отыграла практически час.
Продюсер Максим Фадеев, комментируя данный инцидент, заявил, что поведение Чистяковой-Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы. Он отметил, что совместно с командой юристов будет разработан иск, который лишит Глюкозу возможности и пользоваться псевдонимом, и петь музыку Фадеева. Продюсер добавил, что из-за подобного поведения исполнительницы страдает его репутация. Фадеев также обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье.
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Скандальное выступление Глюкозы в Красноярске: что произошло?
20 июля 2024 года певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. Согласно сообщениям зрителей, исполнительница не попадала в музыку и довольно странно вела себя на сцене. Примечательно, что певица даже не пыталась это как-то исправить, продолжая игнорировать мелодию. Также артистка трогала себя за низ живота и совершала другие непонятные действия, произведя на публику крайне негативное впечатление.
«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери
Алкоголь, наркотики или психотропные препараты — оправдание ГлюкозыПосле многочисленных жалоб зрителей концерта в Красноярске, Глюкоза все-таки вышла на связь и объяснила свое невнятное поведение. Певица рассказала, что смерть ее бабушки стала для нее тяжелым ударом, из-за чего последний месяц выдался трудным. В это же время, по словам исполнительницы, на нее навалился хейт экс-продюсера Максима Фадеева.
Глюкоза отметила, что это предательство выбило ее из привычного ритма жизни: у нее началась бессонница, панические атаки. По этим причинам звезда шоу-бизнеса обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ей снотворное и антидепрессанты. Певица пояснила, что ранее никогда не принимала подобные лекарства, поэтому не знала, как они на нее подействуют.
За свое странное поведение во время выступления Глюкоза попросила прощение перед аудиторией. Она добавила, что никогда не подводила своего зрителя, однако в настоящее время она находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.
В социальных сетях люди выдвигали предположения, что повлияло на поведение исполнительницы. Среди множества мнений фигурировали наркотические вещества и алкоголь. По данным Telegram-канала Baza, в райдер Глюкозы входила бутылка коньяка «Hеnnеssy XO», но источники канала уверяют, что артистка оставила ее нетронутой в гримерке.
На Глюкозу собрались подать в судПосле скандального мероприятия в Красноярске ивент-агентство «Авент», которое выступило организатором выступления, подготовило иск в отношении Глюкозы. Согласно информации издания Baza, концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей. Организатор крупных мероприятий со звездами рассказал, что певица получила порядка 5 миллионов рублей за выступление.
Отмечается, что организаторы хотели прервать концерт на середине, однако не сделали этого по причине ещё одного условия в договоре с Глюкозой: «любое препятствие работе коллектива во время выступления облагается штрафом». В итоге Глюкоза отыграла практически час.
Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
На странное выступление Глюкозы отреагировали Мизулина и ФадеевГлава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на произошедший с исполнительницей инцидент. По словам Мизулиной, необычное поведение Глюкозы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов. Лидер ЛБИ предложила властям во всех других городах, где будет выступать артистка в дальнейшем, предварительно проверять ее на нахождение наркотических веществ в организме.
Продюсер Максим Фадеев, комментируя данный инцидент, заявил, что поведение Чистяковой-Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы. Он отметил, что совместно с командой юристов будет разработан иск, который лишит Глюкозу возможности и пользоваться псевдонимом, и петь музыку Фадеева. Продюсер добавил, что из-за подобного поведения исполнительницы страдает его репутация. Фадеев также обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье.
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Екатерина Коршунова