Судебный иск, реакция Мизулиной и оправдания: Чем закончился скандальный концерт Глюкозы

Спустя уже 5 лет после неожиданной смерти рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) его гражданская жена Юлия Киселева дала первое интервью, в котором также поучаствовал сын музыканта Тони. Вдова озвучила немало подробностей о жизни и смерти рэпера, пролила свет на конфликт с дедом Александром Толмацким, рассказала о скандале с ДНК-тестом для сына, тройном киднеппинге, черной магии и проклятии семьи. Наследник музыканта, в свою очередь, раскрыл, кому все же действительно достались права на творчество Кирилла Толмацкого.