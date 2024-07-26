В Кремле рассказали, что будет дальше с блогерством

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блогерство будет и дальше развиваться. Видео с его ответом публикует Telegram-канал «Мастерской новых медиа».
«Что будет дальше с блогерством? Оно будет всегда», — сказал он.
По его словам, люди всегда хотели о себе рассказывать и обсуждать какие-то явления.
Недавно «Ассоциация блогеров и агентств» выступила с инициативой, что в России необходимо разработать норму, согласно которой пять процентов от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты. Отмечается, что это будет способствовать поддержке социальных и благотворительных проектов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что у героизма много лиц. Он подчеркнул, что нет смысла создавать определённый образ героя, который был бы нужен стране. По его словам, главное — это дух геройства, а не конкретный внешний облик героя.
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