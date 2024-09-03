С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,5 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более трёх с половиной тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю было перемещено 3526 машин-нарушителей, что на 26 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Первое место в недельном антирейтинге занимает округ Мытищи, где эвакуировали 323 автомобиля. На втором месте оказался округ Красногорск, откуда на штрафные стоянки переместили 321 машину. На третье место вышел Ленинский округ с 311 эвакуированными машинам. На четвёртом месте Химки, где с улиц увезли 299 автомобилей. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Котельники, где эвакуировали 224 машины.
Узнать, где находиться эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, при помощи приложения «112 МО» или через сайт областного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов