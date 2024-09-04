Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится с 6 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях изменится с пятницы, 6 сентября, из-за строительства конкорса на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться по выходным. Первое технологическое «окно» назначено на период с 23:40 6 сентября до 23:40 8 сентября, а затем — в те же часы 13-15 сентября, 20-22 сентября и 27-29 сентября. В это время у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановка на маршруте и его длина, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов