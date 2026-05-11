Депутат рассказал о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки

11 мая 2026, 18:36

Депутат Говырин: риск необоснованных претензий к пользователям рассрочки исключат

В Госдуме рассматривается законопроект, который дополняет закон о защите прав потребителей и закон о деятельности по предоставлению сервиса рассрочки. О нововведениях в беседе с рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, документ закрывает «правовые дыры» в режиме регулирования операторов рассрочки.

«Сейчас, если оператор не перечислил продавцу деньги за купленный товар, продавец вправе требовать оплату с самого покупателя. Человек исправно платит оператору и одновременно получает претензию от магазина. Поправка снимает риск. Обязательства покупателя перед продавцом считаются исполненными в момент внесения первого платежа оператору рассрочки», ― объяснил Говырин.