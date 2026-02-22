Госдума напомнила о штрафах за отсутствие домового чата в Max

22 февраля 2026, 02:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Управляющим компаниям могут назначить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.