Госдума напомнила о штрафах за отсутствие домового чата в Max
Управляющим компаниям могут назначить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
С 1 сентября текущего года организации обязаны обеспечить возможность общения с собственниками через Max. А с 17 февраля на платформе необходимо размещать режим работы УК, адрес электронной почты и сведения диспетчерской службы. Кроме того, требуется организовать электронный обмен сообщениями с жителями.
Ранее стало известно, что использование мессенджера активно внедряют в систему здравоохранения. С его помощью жители Подмосковья могут закрывать больничные листы не выходя из дома.
Читайте также: