Депутат рассказал об изменениях для владельцев заброшенных участков с 1 сентября
Якубовский: владельцев заброшенных участков будут предупреждать и штрафовать
С 1 сентября владельцев заброшенных участков начнут предупреждать о возможных последствиях за ненадлежащее состояние земли, а затем штрафовать, если ничего не изменится.
Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского. Парламентарий подчеркнул, что меры направлены на справедливое использование собственности, а не на карательные меры. Более того, изъять земельный участок можно только по соответствующему решению суда, если на нем не наведен порядок, говорит депутат.
«Новый механизм позволяет навести порядок без перегибов и давления на добросовестных собственников. Процедура выстроена строго поэтапно. Сначала собственнику выносится официальное предупреждение — без штрафа. Если участок остаётся заброшенным и в течение шести месяцев ничего не меняется, назначается штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — добавил Якубовский.Собеседник подчеркнул, что в весенне-летний периоды участки являются потенциальными очагами пожаров и могут быть опасны для детей. Некоторые хозяева бросают объект, потому что не смогли узаконить на нем самовольную постройку. Такое отношение портит вид исторических центров, заключил депутат.