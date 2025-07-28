Депутат рассказал об изменениях для владельцев заброшенных участков с 1 сентября

28 июля 2025, 13:27

Якубовский: владельцев заброшенных участков будут предупреждать и штрафовать

Фото: istockphoto/Fokusiert

С 1 сентября владельцев заброшенных участков начнут предупреждать о возможных последствиях за ненадлежащее состояние земли, а затем штрафовать, если ничего не изменится.





Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского. Парламентарий подчеркнул, что меры направлены на справедливое использование собственности, а не на карательные меры. Более того, изъять земельный участок можно только по соответствующему решению суда, если на нем не наведен порядок, говорит депутат.





«Новый механизм позволяет навести порядок без перегибов и давления на добросовестных собственников. Процедура выстроена строго поэтапно. Сначала собственнику выносится официальное предупреждение — без штрафа. Если участок остаётся заброшенным и в течение шести месяцев ничего не меняется, назначается штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — добавил Якубовский.

