Россиян ждут штрафы до 50 тыс. рублей и изъятие земли за захламление участков

28 июля 2025, 04:03

Евгений Машаров: критерии заброшенности земель начнут применяться с 1 сентября

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Владельцам дачных и садовых участков грозят штрафы до 50 тыс. рублей и изъятие земли за захламление территории, при этом первым нарушением будет предупреждение, а санкции применят только при повторном несоблюдении норм в течение полугода, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.