Россиян ждут штрафы до 50 тыс. рублей и изъятие земли за захламление участков
Владельцам дачных и садовых участков грозят штрафы до 50 тыс. рублей и изъятие земли за захламление территории, при этом первым нарушением будет предупреждение, а санкции применят только при повторном несоблюдении норм в течение полугода, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу утвержденные правительством критерии заброшенности земельных участков. Собственникам дается три года на приведение земли в пригодное состояние: очистку от мусора, строительство или ремонт сооружений. При первом нарушении выносится предупреждение, а штраф 20–50 тыс. рублей назначается только при повторном игнорировании требований в течение 6 месяцев. Если нарушения не устранены, Росреестр инициирует судебное изъятие участка для продажи на публичных торгах, где бывший владелец может выкупить землю на общих условиях.
Участок признается заброшенным, если более 50% территории занято бытовыми отходами, а уборка не проводилась свыше года. Кроме того, если на землях для застройки отсутствуют необходимые строения, а в течение 7 лет не построен дом на участке под ИЖС.
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