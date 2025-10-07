В Москве задержали мошенников, использовавших телефоны случайных прохожих в метро
Сотрудники полиции пресекли деятельность двоих злоумышленников, подозреваемых в серии хищений, совершённых в московском метро по тщательно продуманной схеме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По версии следствия, один из участников преступной группы – молодая женщина – обращалась к пассажирам метро с просьбой одолжить телефон для «срочного звонка». В это время её сообщник звонил на указанный номер, который использовался для авторизации на интернет-площадке по аренде жилья. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники размещали фальшивые объявления об аренде квартир в Москве, используя фотографии недвижимости из других городов.
Потенциальных арендаторов убеждали внести аванс под предлогом большого спроса. Для получения денег аферисты применяли сложную схему с использованием криптовалюты: жертве предлагалось перевести средства якобы продавцу цифровых активов, но на деле деньги поступали на счета мошенников.
Полученные криптовалютные средства злоумышленники обналичивали или переводили в онлайн-казино.
В ходе обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Обоих подозреваемых арестовали решением суда.
