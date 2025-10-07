В Москве задержали мошенников, использовавших телефоны случайных прохожих в метро

07 октября 2025, 10:40

Фото: iStock/dikushin

Сотрудники полиции пресекли деятельность двоих злоумышленников, подозреваемых в серии хищений, совершённых в московском метро по тщательно продуманной схеме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.