В МВД посоветовали россиянам не указывать в соцсетях полные данные о себе

05 октября 2025, 06:38

Фото: iStock/Urupong

Пользователям социальных сетей не стоит указывать в своих профилях полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Эти персональные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их в преступных целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД России.