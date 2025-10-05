В МВД посоветовали россиянам не указывать в соцсетях полные данные о себе
Пользователям социальных сетей не стоит указывать в своих профилях полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Эти персональные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их в преступных целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД России.
Гражданам РФ напомнили, что важно ограничивать объем персональных данных, который может помочь аферистам получить дополнительную информацию о человеке. Публикация полных паспортных данных создает серьезные риски для безопасности пользователей.
Для комфортного общения в социальных сетях достаточно использовать только свои имя и фамилию. Разглашение этих сведений представляет наименьшую опасность. А вот размещать онлайн номер мобильного телефона нежелательно.
