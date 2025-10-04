04 октября 2025, 11:27

ТАСС: Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников военкоматов

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На фоне начавшегося в России осеннего призыва телефонные мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников военкоматов и уточнять, получили ли они электронную повестку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичных правоохранителей.