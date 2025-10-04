Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников военкоматов
На фоне начавшегося в России осеннего призыва телефонные мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников военкоматов и уточнять, получили ли они электронную повестку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичных правоохранителей.
В материале говорится, что злоумышленники спрашивают, пришла ли повестка, и если собеседник отвечает отрицательно, просят продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа.
По поступающим из разных регионов сигналам, именно через такую схему мошенники получают доступ к аккаунтам на портале Госуслуг и затем используют персональные данные в преступных целях — например, для оформления кредитов и микрозаймов.
Кроме того, код из СМС может применяться для установки вредоносного ПО на мобильный телефон: с его помощью злоумышленники получают доступ к учетным записям, банковским сервисам или используют устройство для дальнейших атак.
В правоохранительных органах напомнили, что военкоматы не подтверждают по телефону получение электронных повесток.
О похожих атаках рассказали несколько пострадавших. Так, житель Софьино Артем, освобожденный от службы по медицинским показаниям, отметил, что мошенники говорят приказным тоном и пытаются запугать административной или даже уголовной ответственностью за якобы неполученную повестку.
В ведомствах подчеркнули, что в уголовном и административном кодексах нет понятия «факт неполучения электронной повестки» и призвали проявлять бдительность при общении с незнакомыми абонентами.
