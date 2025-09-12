Выдающаяся фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина отмечает день рождения

12 сентября 2025, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

12 сентября 1949 года в Москве родилась выдающаяся советская фигуристка, ни разу не проигравшая международных соревнований, трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы V-VII созывов Ирина Роднина.