Выдающаяся фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина отмечает день рождения
12 сентября 1949 года в Москве родилась выдающаяся советская фигуристка, ни разу не проигравшая международных соревнований, трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы V-VII созывов Ирина Роднина.
Она отдала спорту высших достижений 36 лет жизни, популяризировала отечественную школу фигурного катания во всем мире. По окончании спортивной карьеры занялась тренерской работой и активной общественной деятельностью.
С 2016 года Роднина возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках Московской области» – одну из самых крупных в России. На территории региона открыто 39 ледовых катков. За время работы Ирины Константиновны увеличилось представительство подмосковных спортсменов в сборной России.
Команда Московской области заняла третье место на Спартакиаде учащихся России. В 2019 году сборная Московской области выиграла зональные первенства страны среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.
При участии Ирины Родниной в Московской области активно развивается массовый спорт. Число коллективов, занимающихся балетом на льду, увеличилось в три раза. Проводится фестиваль по массовым танцам и спортивному балету на льду. Идёт работа по социальным проектам – обучение фигурному катанию детей из детдомов, пожилых людей. Проводятся обучающие семинары по синхронному и одиночному катанию, танцам на льду.
Роднина – заслуженный мастер спорта СССР. Она награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.
Постановлением губернатора Московской области от 2 октября 2019 года ей было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
