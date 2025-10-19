Бывшего бизнес-партнёра Павла Деревянко осудят за мошенничество с криптовалютой
В Пресненском суде Москвы приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении криптоинвестора и бывшего бизнес-партнёра актёра Павла Деревянко Григория Мулузяна. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с инвестированием в криптовалюту, общий ущерб от которого, по версии следствия, составляет около 400 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, которыми располагает ТАСС, Мулузян частично признал свою вину и возмещает ущерб потерпевшим. Обвинения предъявили по четырём эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Сам подсудимый содержится под стражей с продлением ареста до декабря 2025 года. Его задержали в прошлом году после того, как он якобы угрожал одному из потерпевших.
Дело возбудили 2 сентября 2023 года по заявлению Деревянко, который обвинил Мулузяна в хищении денежных средств. За год расследования к эпизоду с актёром добавились ещё три похожих случая мошенничества. Изначально криптоинвестор утверждал, что между ним и Деревянко были гражданско-правовые отношения, но к началу суда признал частичную вину.
Следствие установило, что Мулузян организовал в Москве мошенническую криптопирамиду, вводя инвесторов в заблуждение и обманывая их. Одним из потерпевших стал Павел Деревянко, который рассказал, что предложение вложиться в криптобизнес «Бии Соул» получил лично от Мулузяна. Актёр вложил в проект более 257 миллионов рублей, в том числе привлекая деньги друзей. Свидетели отмечают, что Деревянко был доверчив и даже готов был продать квартиру ради спасения бизнеса.
Кроме актёра, пострадали режиссёр Марюс Вайсберг, супружеская пара из Москвы, передававшая деньги обвиняемому через личного водителя, а также мастер спорта по боксу Алексей Семыкин. Последний сообщил, что Мулузян угрожал его пожилым родителям, что стало основанием для продления меры пресечения инвестору.
Известно, что Деревянко подписал с Мулузяном договор купли-продажи автомобиля за 200 тысяч рублей – стоимость в 17 раз ниже рыночной – вместо инвестиционного договора. Суд признал эту сделку недействительной по причине заблуждения.
В сентябре 2023 года полиция начала проверку по заявлениям других жертв Мулузяна, в том числе актёра Артёма Ткаченко, который инвестировал в криптобизнес с обещанием 10% ежемесячной прибыли.
Павел Деревянко вместе с юристами выиграл в Арбитражном суде Москвы все процессы против Мулузяна, и теперь его признали потерпевшей стороной по уголовному делу. Суд рассматривает дело в открытом режиме уже более четырёх месяцев.
Читайте также: