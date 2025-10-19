Бывшего бизнес-партнёра Павла Деревянко осудят за мошенничество с криптовалютой

19 октября 2025, 10:59

Фото: iStock/designer491

В Пресненском суде Москвы приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении криптоинвестора и бывшего бизнес-партнёра актёра Павла Деревянко Григория Мулузяна. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с инвестированием в криптовалюту, общий ущерб от которого, по версии следствия, составляет около 400 миллионов рублей.