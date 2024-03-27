«Единая Россия» 26 апреля в шестой раз проведет международный «Диктант Победы»

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Партия «Единая Россия» 26 апреля проведёт «Диктант Победы» в России и более чем 50 странах. Об этом информирует Aif.ru.
Задания диктанта посвятят 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.
Диктант состоится на территории всех регионов Российской Федерации, а также в других 50 государствах и будет доступен на пяти языках: английском, французском, китайском, арабском и испанском. В 2023 году количество площадок перевалило за 21 тысячу, а количество участников достигло 1,9 миллиона.
Помимо школ и музеев, мероприятие пройдет в аэропортах, на вокзалах, в поездах и самолетах, охватывая все знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной.
Центральной площадкой акции является Музей Победы в Москве.
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Диктант состоится на территории всех регионов Российской Федерации, а также в других 50 государствах и будет доступен на пяти языках: английском, французском, китайском, арабском и испанском. В 2023 году количество площадок перевалило за 21 тысячу, а количество участников достигло 1,9 миллиона.
Центральной площадкой акции является Музей Победы в Москве.
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Алина Юрчак