Депутат Рябоконь предложил ЦБ передавать деньги умерших в бюджет РФ

30 сентября 2025, 13:11

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Рябоконь предложил Центробанку передавать деньги умерших в бюджет РФ. Об этом он заявил «Парламентской газете».





Как пояснил депутат, в российский бюджет могут начать поступать деньги тех граждан, у которых не осталось наследников. Дело в том, что средства часто остаются на счетах в банках или у брокеров. В связи с этим Рябоконь предложил Центробанку придумать, как эти деньги переводить в бюджет государства.



По словам депутата, в России находится около одного триллиона рублей неиспользуемых активов. Из них сотни миллиардов вовсе не имеют установленных собственников, благодаря чему финансовые организации пользуются этими средствами безвозмездно.





«Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств», — сказал Рябоконь.