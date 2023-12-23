У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ

Звезда Голливуда, американский актёр Чарли Шин (настоящее имя — Карлос Эстевес), подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ. По данным полицейских, на Шина напала его же собственная соседка, попытавшаяся задушить артиста.