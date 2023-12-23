У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады обращение.
Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.
Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».
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Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».
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Мария Фирсова