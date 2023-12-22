Рэпер Vacío извинился за участие в скандальной вечеринке в Москве

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Рэпер Vacío (Николай Васильев) извинился за участие в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Принося извинения, он отметил, что не хотел никого оскорбить. Также он подчеркнул, что не хотел задеть чувства людей в «в столь тяжёлое время для нашей страны».
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера на 15 суток и выписал штраф в размере 200 тысяч рублей. Такие меры были приняты после появления Васильева практически в голом виде на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».
Напомним, что на вечеринке отметились такие звёзды как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и журналистка Ксения Собчак. Все они соблюдали ранее оговоренный дресс-код almost naked («почти голый»).
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Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера на 15 суток и выписал штраф в размере 200 тысяч рублей. Такие меры были приняты после появления Васильева практически в голом виде на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».
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Анастасия Чинкова