Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov
Многие принимают за мигрантов коренные народы России. Между тем подход к миграционному законодательству должен быть ясным.
Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Так он отреагировал на критику законов миграции со стороны главы СКР Александра Бастрыкина.
По мнению парламентария, от мигрантов больше пользы, чем вреда. Он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру. Они готовы к тяжелым физическим нагрузкам. При этом, как отметил Синельщиков, согласно статистике, процент преступлений коренных жителей России намного выше, чем среди мигрантов.
Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. Важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».
Читайте также:
Депутат счёл хамством слова Бастрыкина о работе парламента
Депутат Валуев предложил запретить госканалам транслировать Евро-2024
Депутат Останина объяснила, какие вузы смогут повысить стипендии студентам-родителям
«У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, про кого конкретно идет речь, отвечают: про кавказцев. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать», – сказал депутат в беседе с NEWS.ru.
По мнению парламентария, от мигрантов больше пользы, чем вреда. Он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру. Они готовы к тяжелым физическим нагрузкам. При этом, как отметил Синельщиков, согласно статистике, процент преступлений коренных жителей России намного выше, чем среди мигрантов.
Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. Важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».
Читайте также:
Депутат счёл хамством слова Бастрыкина о работе парламента
Депутат Валуев предложил запретить госканалам транслировать Евро-2024
Депутат Останина объяснила, какие вузы смогут повысить стипендии студентам-родителям
Лора Луганская