Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину

Что такое чайлдфри









Движение чайлдфри в мире: история





Почему люди становятся чайлдфри

Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри





Почему и когда субкультуру чайлдфри хотят запретить в России

Термин чайлдфри происходит от английского слова childfree, в дословном переводе – свободные от детей. Сторонники у этого течения были и раньше, однако широкое распространение оно получило в 1970-х годах.Осознанному выбору бездетности предшествовало начало массового выпуска средств контрацепции. Однако прежде те, кто отказывался от детей, ограничивал себя от интимной близости в целом. Например, женщины становились монахинями или оставались старыми девами, так и не связав себя узами брака.В 1960-70-х годах появилась организация NON (The National Organization for Non-Parents). Ее основателями стали две подруги, которые выступали против того, чтобы на бездетные семьи вешали клеймо эгоистичных и поверхностных людей. Это было одним из первых предпосылок к широкому распространению движения чайлдфри.Также добровольному отказу от деторождения способствовало движение феминисток, которое развивалось в США и Европе во второй половине XX века. Феминистки утверждали, что положение женщины в обществе зависит от того, стала ли она матерью. Наличие детей отражалось на ее карьере, социальном статусе, отношении окружающих. Таким образом женщина становилась заложницей своей физиологии, считали сторонницы движения.В этот же период в США произошла «контрацептивная революция». Тогда ученые разработали усовершенствованные методы предохранения и выпустили на рынок средства гормональной и внутриматочной контрацепции нового поколения.В 1980 году канадский социолог Джин Виверс выпустила книгу «Бездетные по собственному выбору». В ней она впервые предложила разделить сторонников чайлдфри на две группы.Так называемые реджекторы, по мнению социолога, испытывают отвращение к детям, беременности, процессу родов и всему, что с этим связано. Для таких людей именно это является объяснением их осознанного отказа от потомства. Вторую группу Виверс назвала аффексьонадо. В нее входят те, кто считает, что без детей им будет комфортнее путешествовать, строить карьеру и более полноценно жить.В Минюсте России уже разрабатывается законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Об этом сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).





Он увидел в такой идеологии экстремистскую направленность и сообщил, что подготовленный законопроект будет прорабатываться с экспертным сообществом. Замглавы ведомства также заявил, что в России необходимо разработать такой инструмент, который позволял бы противостоять течениям подобного рода.Вуколов подчеркнул, что Минюст будет следить за инициативой депутатов о запрете чайлдфри, но тут важно не допускать перегибов.





О том, когда законопроект будет разработан и направлен на рассмотрение ГД в настоящее время неизвестно.





Приравнять к экстремисткой идеологию чайлдфри призвал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов во время выступления на ПМЮФ. По его мнению, движение чайлдфри прививает молодежи бездетность и возрождает ненависть.Подобные «детоненавистнические и человеконенавистнические идеологии» должны быть запрещены, уверен Лукьянов.Депутат Госдумы предложила запретить термин «чайлдфри» В Госдуму внесён проект закона о запрете пропаганды чайлдфри среди детей «Человеконенавистническая идеология». Милонов о запрете пропаганды «чайлдфри»