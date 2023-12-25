Со следующего учебного года в школы России вернётся предмет «Труд»

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С нового 2024/2025 учебного года в российских школах вместо предмета «Технология» появится урок «Труд (технология)». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
По его мнению, следует организовать программы переподготовки для людей, которые имеют специальное техническое или естественно-научное образование и хотят себя реализовать в педагогике. В таких программах должны быть учтены различные аспекты педагогических и психологических методик, считает специалист.
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Александр Бойцов