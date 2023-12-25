Со следующего учебного года в школы России вернётся предмет «Труд»

В Московской области в будущем году стартует расселение аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. С 1 января 2024-го их жители могут подать заявки на получение жилищных сертификатов, сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.