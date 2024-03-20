Депутат Смолин выступил за изучение школьниками классического наследия

Фото: istockphoto.com/AnnaStills
«Я сторонник того, чтобы в школах изучалось классическое наследие. Но школьники стремятся и к современным песням. Поэтому я никак не против их включения в школьные программы. Но надо включать песни как минимум по двум критериям. Чтобы они были не только патриотическими, но и художественными», — отметил в беседе с RuNews24.ru Смолин.
Читайте также:
Минпросвещения РФ поддержало идею включить в школьную программу SHAMAN и «Любэ»
Стало известно, почему SHAMAN пропустил концерт с Путиным
Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры