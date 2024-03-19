Стало известно, почему SHAMAN пропустил концерт с Путиным

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певец SHAMAN, скорее всего, пропустил митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией из-за высокой загруженности. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко.
В беседе с NEWS.ru продюсер предположил, что отказ от участия в концерте мог быть принят RT-командой SHAMAN. Но его отказ даже полезен, «чтобы не замылить глаза», поскольку Дронов участвует практически в каждом патриотическом мероприятии.
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