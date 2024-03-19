Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его директор.
Сегодня, 19 марта, Леонтьеву исполнилось 75 лет.
Директор отметил, что певец не планирует проводить прощальный тур.
В беседе с газетой «Московский комсомолец» Леонтьев заявил, что его творчество «не терпит дряхлости». Он отметил, что в 2019 году, на своё 70-летие дал большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому сейчас намерен уйти без прощальных туров, «без соплей и слёз».
Леонтьев выразил слова благодарности фанатам, которые поздравляют его в соцсетях.
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Директор отметил, что певец не планирует проводить прощальный тур.
Леонтьев выразил слова благодарности фанатам, которые поздравляют его в соцсетях.
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