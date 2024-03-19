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Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры

Валерий Леонтьев уходит со сцены в связи с возрастом
19 марта 2024, 11:06
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его директор.
Сегодня, 19 марта, Леонтьеву исполнилось 75 лет.

Директор отметил, что певец не планирует проводить прощальный тур.


В беседе с газетой «Московский комсомолец» Леонтьев заявил, что его творчество «не терпит дряхлости». Он отметил, что в 2019 году, на своё 70-летие дал большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому сейчас намерен уйти без прощальных туров, «без соплей и слёз».

Леонтьев выразил слова благодарности фанатам, которые поздравляют его в соцсетях.

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#россия
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Суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей
Суд взыскал с актера Джигурды и его жены 500 тысяч рублей по делу о наследстве
18 марта 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Суд взыскал с актера Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной 500 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал SHOT, такое решение суд принял по делу о наследстве Людмилы Браташ.
Сумма была установлена в результате длительной судебной тяжбы, в которой принимала участие сестра покойной Светлана Романова.

В оригинальном завещании, согласно утверждениям Джигурды, говорилось о том, что Браташ оставила ему три квартиры в Москве, одно жилье в Париже и вклады с процентами в одном из столичных банков.

Однако суду была представлена лишь копия завещания, а не его оригинал, что послужило поводом для вынесения решения в пользу Романовой. Теперь Джигурде и его супруге придется выплатить установленную сумму.

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#донбасс
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Наталия Орейро тайно приехала в Москву
18 марта 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Виктор Вытольский

Звезда 1990-х годов Наталия Орейро тайно прибыла в Москву. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, в российскую столицу актриса приехала на «Сапсане» из Санкт-Петербурга. Там она снялась в новогоднем российском фильме «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным.

Издание утверждает, что Орейро следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Также уточняется, что приезд певицы пытались тщательно скрыть. Её лицо было тщательно замотано шарфом. Орейро следовала в сопровождении нескольких охранников, оперативно села в чёрный Mercedes и уехала.

5 марта стало известно, что Орейро собирается приехать в Россию, чтобы сняться в российском кино.

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#москва
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#петербург
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Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге
16 марта 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Актёр отыграл спектакль «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский», после чего решил прогуляться по городу с крестником. Свой рюкзак, в котором находились 195 тысяч рублей в конверте, он отдал водителю. Он, в свою очередь, отнёс сумку в отель, где гардеробщик поместил его в камеру хранения.

После прогулки Маковецкий забрал рюкзак и отправился в ресторан. Там он обнаружил пропажу денег, когда собирался оплатить счёт. По словам актёра, последний раз он видел деньги в гримёрной.

В настоящее время следователи проводят беседы с сотрудниками ДК и отеля, в том числе допрашивают гардеробщика.

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#санкт-петербург
#кража
#деньги
#актёр
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Певица МакSим опровергла слухи о прекращении концертной деятельности
15 марта 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица МакSим прокомментировала распространившуюся в сети информацию о том, что она прекращает концертную деятельность и теперь будет петь только под фонограмму. Об этом она написала в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что певица якобы решила приостановить концертную деятельность. Это связано с лечением от алкогольной зависимости, из-за чего ей стало трудно петь вживую. При этом говорилось, что она продолжит давать небольшие выступления на закрытых вечеринках, однако петь на них будет только под фонограмму.

Комментируя эту информацию, МакSим назвала её полной ерундой. Она подчеркнула, что всегда выступает с живым коллективом музыкантов. И даже в моменты, когда можно было включить фонограмму, она предпочитала петь вживую.

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Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства

Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса
#певица
#шоу-бизнес
#россия
#концерт
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Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства
15 марта 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.
«Каролина Куек (настоящее имя артистки. — ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале», —говорится в сообщении.
В марте 2023 года Лорак, после долгого молчания, наконец написала пост в социальных сетях, где выразила свою позицию по поводу украинского конфликта. Тогда она пояснила, что в 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать её в своих целях, с чем певица не могла согласиться. В результате она столкнулась с негативными последствиями в своей жизни.

Она также рассказала, что украинское правительство предоставило артистке только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», — уточнила Лорак. В итоге певица отказалась от своей родины и переехала в Россию.

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#правительство
#певица
#пост
#заявление
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Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса
13 марта 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Лолита Милявская сообщила, что не планирует выступать с гастролями в Донецке или Луганске по примеру Филиппа Киркорова. Свой отказ она объяснила тем, что не желает, чтобы её считали человеком, стремящимся вернуть популярность и любовь зрителей всеми доступными способами.
Артистка вспомнила, что публика поддержала её после участия в скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. За это растроганная Лолита пообещала быть благодарной своим поклонникам всю жизнь, передает издание News.ru. Она сказала, что гордится и восхищается Филиппом Киркоровым, но сама на Донбасс не поедет, так как не хочет, чтобы это выглядело нарочито, отдавало некой показухой.

К тому же певица рассказала, что многие ей сейчас пишут из Донецка и Луганска, и настроение у них совсем не «фестивальное».

«Так и говорят: что это вы повадились к нам ездить! Нечего вам тут делать. Нам сейчас не до песен», — рассказала Лолита.

Артистка добавила, что любит свою страну и с огромным уважением относится к жителям новых российских регионов, но ехать туда выступать «для галочки», чтобы заработать какие-то непонятные очки, не хочет.

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#жизнь
#певица
#донбасс
#очки
#артист
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Экстрасенс Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон
12 марта 2024, 20:55

Фото: istockphoto.com/Алексей Витвицкий

Экстрасенс Дарья Миронова высказала мнение о том, что состояние здоровья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон может ухудшиться с восшествием её супруга принца Уильяма на престол.
«Из-за того, что королевская семья косвенно виновата в том, что принцесса Диана погибла, все пришедшие в их династию женщины перенимают на себя участь «королевы людских сердец», как называли Леди Ди многие. Более того, все может сильнее обостриться, и женские болезни Кейт усугубятся после восхождения на престол ее супруга Уильяма», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Миронова.

Ранее ведущие мировые СМИ отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трёх её детей из-за подозрений в том, что он мог быть отредактирован.

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#здоровье
#женщины
#болезни
#великобритания
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Назаров раскрыл, сколько получил за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Народный артист Назаров сообщил, что получил 800 рублей за съемки у Тарковского
12 марта 2024, 16:37

Фото: istockphoto / nopow

Народный артист России Юрий Назаров раскрыл гонорары за участие в кинокартине «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Его слова приводит aif.ru.
По словам актера, во время съемок фильма он получал по 40 рублей в день. Назаров уточнил, что в то время это считались достойные деньги, при этом он не имел никакого статуса.

Назаров сообщил, что за 20 съемочных смен ему заплатили 800 рублей. Актер появлялся на съемочной площадке лишь в заключительных съемках фильма, так как его роль была не основной.

Народный артист подчеркнул, что деньги не были для него главным фактором при работе с Тарковским. По словам Назарова, у Тарковского он смог бы и бесплатно сняться.

«Тарковский для меня в одном ряду с другим гением - Толстым. Лев Толстой в русской литературе — это Тарковский в русском кинематографе», — отметил Назаров.
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#деньги
#актёр
#фильм
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«А что такого?»: Сваха из «Давай поженимся!» оценила предложение искать любовь на выборах
Роза Сябитова призвала быть открытыми к знакомствам на избирательных участках
12 марта 2024, 14:51

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущая Роза Сябитова оценила предложение заместителя премьер-министра республики Татарстан Лейлы Фазлеевой искать любовь на президентских выборах. В разговоре с Life.ru главная сваха страны сочла реальным шанс найти вторую половинку на избирательном участке.
«Будьте внимательны, улыбайтесь, будьте доброжелательны, а если к вам обращаются с желанием поздороваться — здоровайтесь. А если кто-то хочет с вами познакомиться — знакомьтесь. А что такого, собственно говоря? Будьте открыты к этому!» — заявила Сябитова.
Сваха также призвала граждан помнить, что в первую очередь они идут на выборы.

До этого Фазлеева заявила, что молодые россияне могут найти спутника жизни на избирательном участке. Она указала, что желающим познакомиться ничто не мешает приглядеться друг другу на выборах.

Ранее в Госдуме предложили признать Аллу Пугачёву иноагентом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#выборы
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#страны
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