12 февраля 2026, 12:37

Депутат Журавлёв: Европа пытается адаптироваться, а не искать мира

Фото: Istock/sinonimas

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление прозвучало на фоне того, что Европа ищет новые опорные точки после утраты гарантий безопасности со стороны США.





Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что европейские политики обеспокоены своим положением. По его словам, ситуацию вокруг Украины обсуждают Россия, США и иногда Украина — без участия Европы.



Депутат отметил, что представители Франции, Швейцарии, Эстонии и Латвии активизировали контакты с Москвой. О готовности к диалогу заявил и президент Польши, ранее запрещавший песню «Тёмная ночь».

«Лишившись заступничества США, Европа вынуждена искать новую точку опоры, и такой сильный партнёр, как Россия, вполне мог бы претендовать на эту роль. Только нам всегда следует помнить, что они заявляли и делали, прежде, чем на все эти предложения соглашаться», — пояснил политик.