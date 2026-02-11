В Госдуме потребовали объяснений от Минцифры по факту блокировки Telegram

11 февраля 2026, 17:07

Фото: iStock/Penderev

В Госдуме потребовали у Минцифры разъяснения по поводу возможного замедления работы мессенджера Telegram. С соответствующей инициативой выступили 15 депутатов от КПРФ и двое представителей партии «Справедливая Россия».





Парламентарии внесли протокольное поручение в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. В документе предлагается запросить у Министерства цифрового развития сведения о самом факте замедления работы сервиса, его причинах, правовых основаниях возможных ограничений и перспективах дальнейшей деятельности мессенджера в России.



Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», авторы инициативы отмечают, что в адрес депутатов поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных перебоями в работе платформы. По их словам, для десятков миллионов россиян Telegram стал привычным средством коммуникации, а русскоязычные каналы выполняют важные информационные и практические функции.



Кроме того, депутаты указывают, что инструменты мессенджера активно используются в предпринимательской деятельности и в других сферах. При этом, по их мнению, профильные ведомства пока не предоставили четких объяснений происходящего. Если документ будет поддержан на заседании, профильный комитет направит официальный запрос в Минцифры.

