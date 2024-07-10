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Бойцы ВС РФ в зоне СВО пересели на электросамокаты — видео

10 июля 2024, 14:11
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Электросамокаты используют российские военные в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе». Бойцы признались, что данная техника позволяет им передвигаться между позициями бесшумно и быстро. Помимо этого, электросамокат дает легче уворачиваться при обстреле.


В июне депутат ГД Максим Иванов предлагал отправлять в зону боевых действий электросамокаты из Екатеринбурга. Как пояснил парламентарий, к нему поступил запрос от одного из командиров гранатометного взвода ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российская армия заняла позиции ВСУ с помощью наземных роботов «Скорпион-М». По словам военнослужащих России, роботизированные дроны взорвали опорники украинских военных.

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ВС РФ взорвали склад с боеприпасами и дома с военными ВСУ в Купянске
Лебедев: ВС РФ ударили по складу со снарядами и домам с военными ВСУ в Купянске
10 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по вражескому складу со снарядами и домам, где проживали бойцы ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников в Харьковской области.
«Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40. Бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены», — рассказал Лебедев в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его словам, ВС РФ ударили по хозпостройке, где украинские минометчики хранили свои вещи, а также все необходимое для ведения боевых действий. Таким образом, Лебедев уточнил, что хозпостройка была полностью ликвидирована, а вместе с ней и несколько ящиков с минами.

При этом в ночь на 10 июля армия России также нанесла удар по двум домам в частном секторе, где проживали боевики ВСУ без разрешения хозяев.

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RS: У ВСУ не получится вернуть Крым и потерянные территории
10 июля 2024, 14:16

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Издание Responsible Statecraft пишет, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта.
«Ни один серьёзный человек не верит, что такое возможно. Но пока Украина борется, говорить об этом некорректно. <…> Союзникам будет сложно не поддержать на саммите НАТО в Вашингтоне цель Украины — выиграть в конфликте. Однако они не обозначат цель «победы» и не определят её чётко», — говорится в публикации.

Также издание пишет, что Россию не удастся уничтожить, её присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Однако украинская сторона инициативу отвергла.

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Бойцы ВС РФ в зоне СВО пересели на электросамокаты — видео
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Россия учится перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow
WSJ: РФ адаптирует средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов ВСУ
10 июля 2024, 14:01

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Россия адаптирует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перехватывать высокоточные боеприпасы и уже в ближайшем будущем сможет чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудников разведки Украины и чиновников из Пентагона.
«Российские войска уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая снаряды Excalibur и ракеты HIMARS. Сейчас для ударов по силам РФ Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей», — гласит статья.

Утверждается, что Россия уже очень скоро поймёт, как увеличить перехваты западных ракет и значительно снизить их использование украинской стороной.

Кроме того, по данным газеты, высокоточные боеприпасы были эффективны в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, однако с таким противником, как Москва, они могут не сработать.

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ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили 3 установки ЗРК Improved Hawk и склад безэкипажных катеров
10 июля 2024, 13:58

Фото: iStock/0

Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что также были ликвидированы склады хранения безэкипажных катеров украинской армии. Уточняется, что российские силы ударили по скоплениям живой силы и военной технике противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Один человек погиб после попадания ракеты «Ураган» ВСУ по жилому дому в Шебекино
10 июля 2024, 12:42

Фото: iStock/Olena_Z

Мужчина погиб возле детской площадки в Шебекино в результате атаки ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что осколок смертельно ранил мужчину в голову на той же улице Ленина, где было попадание в жилой дом. Согласно информации источника, минимум два человека госпитализированы.

Сегодня, 10 июля, украинские боевики ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Вражеский снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По его словам, украинские солдаты атакуют только военные объекты.

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ВСУ ударили ракетой «Ураган» по жилому дому в Шебекино
Mash: ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному дому в Шебекино
10 июля 2024, 12:12

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами. Согласно предварительной информации, ранения получили три человека.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Ты настоящий мужчина, я с тобой»: опубликовано обращение бойца СВО к сыну перед смертью
Боец СВО записал видеообращение к сыну незадолго до смерти
10 июля 2024, 12:05

Фото: iStock/trofimich

Боец спецоперации записал видеообращение к сыну и вскоре погиб. Предсмертные кадры публикует Telegram-канал «Vойско Zаботы Орел».
На видео российские боец находится в укрытии и обращается к сыну, отмечая, что все будет хорошо. Он также напомнил мальчику о каком-то подарке и призвал всегда носить его с собой, а также слушаться дядю.

«Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — такими были последние слова российского военного в обращении к сыну.

Через некоторое время мужчина погиб, выполняя боевую задачу. Его должны похоронить в Мценске, куда его привезет брат, также боец спецоперации.

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Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками элитной бригады ВСУ «Ярость»
10 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы группировки «Север» вступили в бой с элитной украинской бригадой «Ярость» («Лють» - украинское название). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Волчанска, Циркунов и Липцов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом бойцы группировки «Север» отразили девять контратак противника из 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады национальной гвардии и штурмовой бригады «Лють» («Ярость» — российское название) МВД Украины.

В бою было ликвидировано порядка 310 боевиков ВСУ, а также уничтожено три автомобиля и три вражеские гаубицы.

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«Сыграет любую роль»: Рогов раскрыл, почему Зеленский заговорил о переговорах
Военэксперт Рогов: Зеленский хочет править государством и уничтожать население
10 июля 2024, 11:46

Украинский писатель Сергей Майдуков в одной из своих статей заявил, что Зеленский склоняется к мирным переговорам. По словам писателя, Зеленский не сталкивался с более жёстким решением за всё время на посту главы государства.
Однако член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» заявил, что такое заявление провокационно и вполне логично.

«Причина такого заявления проста: Зеленский чувствует, что пахнет жареным, что он проигрывает на поле боя все сильнее. Ему нужна какая-то передышка и ротация для того, чтобы набрать вооружение и получить поддержку от Запада, и тем самым удержаться у власти. Зеленский — это не человек, которому нужен мир, ему нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти и списывать на боевые действия весь тот беспредел, который он творит на постукраинском пространстве», — сказал эксперт.

Он добавил, что подобная имитация мира и готовности к переговорам — это всего лишь актерская игра, которая позволяет продлить его правление.

«Задача Зеленского — согнать население с территорий и уничтожить это население в процессе боевых действий, но когда он понимает, что может потерять власть, он ищет способ как-то удержаться. Имитация поиска мира и готовности к переговорам — это и есть действия Зеленского. Нельзя забывать, что он актер и может сыграть любую роль, которая будет нужна для того, чтобы дальше зарабатывать на смертях людей», — поделился Рогов.

По его словам, продолжение войны, несмотря на «недостижимость» вступления в НАТО, является путем к достижению единственной цели — править как можно дольше, а запрет выборов под предлогом ведения боевых действий это еще раз подтверждает.

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