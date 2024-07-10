Бойцы ВС РФ в зоне СВО пересели на электросамокаты — видео

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Электросамокаты используют российские военные в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе». Бойцы признались, что данная техника позволяет им передвигаться между позициями бесшумно и быстро. Помимо этого, электросамокат дает легче уворачиваться при обстреле.
В июне депутат ГД Максим Иванов предлагал отправлять в зону боевых действий электросамокаты из Екатеринбурга. Как пояснил парламентарий, к нему поступил запрос от одного из командиров гранатометного взвода ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российская армия заняла позиции ВСУ с помощью наземных роботов «Скорпион-М». По словам военнослужащих России, роботизированные дроны взорвали опорники украинских военных.
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