Депутат Сухарев: Надо перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой перенаправлять авторские отчисления за творчество людей, признанных иноагентами, на СВО.
Он отметил, что сейчас певцы, музыканты, художники и другие творческие деятели, признанные иноагентами, могут свободно продавать свою интеллектуальную собственность, а вырученные деньги отправлять на поддержку Украине.
А обозреватель Александр Бабицкий предложил «отменить» российских звёзд, участвующий в «голой вечеринке» как минимум на год за саркастическое отношение к этой ситуации. В частности, речь идёт о Филиппе Киркорове и Лолите. Бабицкий высказал мнение о том, что артисты так и не поняли своей ошибки.
Ранее в Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России.
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«Прошу поручить рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории РФ иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства», — приводит RT обращение Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«Филипп Бедросович и Лолита Марковна осмелели и начали по поводу «голой вечеринки» публично шутить. Киркоров в телеэфире песенки про «пять минут» и «не ту дверь» поёт, а Милявская на музыкальной премии про «работу за еду» ехидничает», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Бабицкий.
Ранее в Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России.
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Мелисса Тимофеева