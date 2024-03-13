Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певица Лолита Милявская сообщила, что не планирует выступать с гастролями в Донецке или Луганске по примеру Филиппа Киркорова. Свой отказ она объяснила тем, что не желает, чтобы её считали человеком, стремящимся вернуть популярность и любовь зрителей всеми доступными способами.
Артистка вспомнила, что публика поддержала её после участия в скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. За это растроганная Лолита пообещала быть благодарной своим поклонникам всю жизнь, передает издание News.ru. Она сказала, что гордится и восхищается Филиппом Киркоровым, но сама на Донбасс не поедет, так как не хочет, чтобы это выглядело нарочито, отдавало некой показухой.
К тому же певица рассказала, что многие ей сейчас пишут из Донецка и Луганска, и настроение у них совсем не «фестивальное».
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К тому же певица рассказала, что многие ей сейчас пишут из Донецка и Луганска, и настроение у них совсем не «фестивальное».
«Так и говорят: что это вы повадились к нам ездить! Нечего вам тут делать. Нам сейчас не до песен», — рассказала Лолита.Артистка добавила, что любит свою страну и с огромным уважением относится к жителям новых российских регионов, но ехать туда выступать «для галочки», чтобы заработать какие-то непонятные очки, не хочет.
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Александр Бойцов