Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса

Певица Лолита Милявская сообщила, что не планирует выступать с гастролями в Донецке или Луганске по примеру Филиппа Киркорова. Свой отказ она объяснила тем, что не желает, чтобы её считали человеком, стремящимся вернуть популярность и любовь зрителей всеми доступными способами.