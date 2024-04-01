Депутат Сухарев: Надо проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов РФ

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Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил о необходимости проверить законность выданных за последнее десятилетие паспортов России иностранным гражданам.
Он объяснил такую меру наличием порядочного числа граждан, которые получили российские паспорта в обход миграционного законодательства и теперь такие люди способствуют криминогенной среде в обществе.
Ранее стало известно, что многие граждане нашей страны выражают мнение о том, что государственные выплаты должны получать лишь те, кто здесь постоянно живёт. Как пишут argumenti.ru, россиян не совсем устраивает, что налогами люди должны содержать тех, кто либо уехал из страны «в более тёплые и сытные места», либо тех, кто к России имеет отношение вполне косвенное, в том числе жителей республик Средней Азии с российскими паспортами.
До этого сообщалось, что срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года.
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«Для обеспечения национальной безопасности прошу поручить провести полноценную проверку паспортов РФ, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова.
До этого сообщалось, что срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года.
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Мелисса Тимофеева