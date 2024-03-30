В Петербурге по решению судов выдворят за пределы РФ 418 нелегальных мигрантов

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Суды Санкт-Петербурга за неделю приняли решение о выдворении за пределы страны 418 нелегальных мигрантов. Всего в судебные инстанции поступило 584 материала о нарушении миграционного законодательства.
По итогам 418 нарушителям назначен штраф с последующим принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. До момента исполнения решения суда они будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Ещё 48 человек должны будут заплатить штраф и покинуть Россию в течение пяти дней с момента вступления в силу решения суда. В этом случае речь идёт о контролируемом самостоятельном вылете за пределы страны.
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