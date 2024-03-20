Депутат Сухарев: Надо сделать механизм «амнистии» для вернувшихся в РФ артистов

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разработать алгоритм «амнистии» вернувшихся в РФ артистов, ранее отметившихся публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России.
«Прошу рассмотреть вопрос о возможности разработки механизма «амнистии», например, видеообращения или документа о поддержке проведения РФ СВО на Украине, действий и решений высших должностных лиц госвласти РФ и РФ в целом, подписав и опубликовав которые, такие деятели культуры будут иметь возможность возобновить работу в РФ», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
А общественный деятель Роман Худяков заявил об опасности для уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой со стороны ЦРУ.
«Что говорят об Алле Пугачёвой «оппозиционеры»?! Рисуют из старушки, потерявшей голос, символ политической борьбы. Якобы она так «свободна» и «демократична», что выпускает новые песни. В ЦРУ лишены эмпатии. Им ничего не стоит убрать Пугачёву, чтобы, устроив потом медийную кампанию, рассказать, что её убил «кровавый диктаторский режим», — приводит «Царьград» слова Худякова.
Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта.
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