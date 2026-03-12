Депутат Свинцов: Telegram в России не будет работать даже с VPN
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в случае ограничений Telegram в России мессенджер может не работать даже через VPN. По его словам, простая установка таких сервисов не позволит продолжить пользоваться приложением.
Как сообщает «Осторожно, новости», депутат отметил, что у Роскомнадзора есть технические возможности для отслеживания VPN-трафика. По его мнению, при необходимости ведомство сможет постепенно ограничивать работу таких соединений. Свинцов добавил, что в таком случае Telegram может работать нестабильно даже при использовании VPN.
При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет о его личной оценке ситуации. Он также уточнил, что могут сохраниться так называемые легальные VPN-сервисы, которые используются для работы средств массовой информации и некоторых организаций.
Свинцов заявил, что регулирование Telegram — лишь один из многих вопросов, связанных с интернет-платформами. По его словам, задача властей не состоит в полном запрете сервиса. Возможное замедление работы мессенджера он назвал временным неудобством, после которого пользователи смогут найти альтернативные способы общения.
