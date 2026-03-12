Депутат Свинцов: Telegram в России не будет работать даже с VPN

12 марта 2026, 15:03

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в случае ограничений Telegram в России мессенджер может не работать даже через VPN. По его словам, простая установка таких сервисов не позволит продолжить пользоваться приложением.