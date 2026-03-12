Песков назвал условия, которые должен выполнить Telegram для предотвращения блокировки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджеру Telegram необходимо соблюдать российское законодательство, чтобы избежать блокировки. Эту информацию передает РИА Новости.
Напомним, что слухи о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года сейчас активно обсуждают в медиа и соцсетях. Пользователи опасаются, что Роскомнадзор начнет «тотальную блокировку», и приложение полностью перестанет работать во всех регионах страны.
Комментируя вероятность сильных ограничений, Песков не исключил, что россияне сохранят возможность свободно пользоваться Telegram. Однако для мессенджера есть ряд требований.
«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — перечислил представитель Кремля.Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что считает маловероятной блокировку Telegram в РФ с 1 апреля.