Песков назвал условия, которые должен выполнить Telegram для предотвращения блокировки

12 марта 2026, 04:06

Песков: Telegram должен выполнить требования закона РФ, чтобы избежать блокировки

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджеру Telegram необходимо соблюдать российское законодательство, чтобы избежать блокировки. Эту информацию передает РИА Новости.





Напомним, что слухи о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года сейчас активно обсуждают в медиа и соцсетях. Пользователи опасаются, что Роскомнадзор начнет «тотальную блокировку», и приложение полностью перестанет работать во всех регионах страны.





«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — перечислил представитель Кремля.