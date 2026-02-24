Достижения.рф

В Кремле высказались о блокировке Telegram в России

Песков: Кремль не решает вопросы о блокировках мессенджеров
Фото: istockphoto/mzabarovsky

Кремль не принимает решений о блокировке мессенджеров, включая Telegram. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, определять целесообразность таких мер не входит в полномочия Кремля. Это задача профильных ведомств, которые действуют согласно своим функциям. Таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос.

Ранее экс-советник президента Герман Клименко раскрыл возможную судьбу Telegram в России. Спикер отмечал, что в теории мессенджер могут признать экстремистским.

​До этого основателя платформы Павла Дурова заподозрили в содействии терроризму.

Никита Кротов

