В Кремле высказались о блокировке Telegram в России
Кремль не принимает решений о блокировке мессенджеров, включая Telegram. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, определять целесообразность таких мер не входит в полномочия Кремля. Это задача профильных ведомств, которые действуют согласно своим функциям. Таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос.
Ранее экс-советник президента Герман Клименко раскрыл возможную судьбу Telegram в России. Спикер отмечал, что в теории мессенджер могут признать экстремистским.
До этого основателя платформы Павла Дурова заподозрили в содействии терроризму.
