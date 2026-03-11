Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч запрещенных материалов

11 марта 2026, 07:08

Фото: iStock/Alena Butusava

Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч материалов с запрещенной информацией за первые два месяца 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, где уточнили статистику по удаленному контенту.





Специалисты проводили мониторинг и ограничивали доступ к публикациям, нарушающим российское законодательство. Среди наиболее часто встречающихся категорий запрещенного контента оказались материалы ЛГБТ*-направленности.



