Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч запрещенных материалов
Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч материалов с запрещенной информацией за первые два месяца 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, где уточнили статистику по удаленному контенту.
Специалисты проводили мониторинг и ограничивали доступ к публикациям, нарушающим российское законодательство. Среди наиболее часто встречающихся категорий запрещенного контента оказались материалы ЛГБТ*-направленности.
Согласно публикации, в число лидеров по блокировкам вошли публикации, вовлекающие несовершеннолетних в противоправную деятельность, и материалы, связанные с продажей алкоголя. Роскомнадзор также активно удалял информацию о способах и средствах обхода блокировок.
Ранее сообщалось, что под конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN‑сервисам на территории России. Эта инициатива обсуждалась заранее — в 2025 году член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отмечал необходимость блокировки многих VPN-сервисов.