Депутат Свищев напомнил россиянам о компенсации за неиспользованный отпуск
Россиянам при увольнении работодатель обязан выплатить деньги за неиспользованные дни отпуска. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что выплаты должны производиться независимо от того, сколько дней накопилось: 10 или 100. Это право сотрудников защищено Трудовым кодексом.
«На приемах ко мне приходят люди, которые годами не ходили в отпуск, боялись, что уволят, или просто не успевали. И когда наступает момент увольнения, они даже не задумываются, что им положена компенсация за все те дни, которые они не отдохнули. А это не просто "приятный бонус", это ваши деньги», — подчеркнул Свищев.
Он уточнил, что сумма рассчитывается исходя из среднего дневного заработка человека. Его надо умножить на количество неиспользованных дней отпуска. Порой компенсация достигает нескольких сотен рублей.