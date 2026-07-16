Депутат Свищев напомнил россиянам о компенсации за неиспользованный отпуск

16 июля 2026, 17:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россиянам при увольнении работодатель обязан выплатить деньги за неиспользованные дни отпуска. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что выплаты должны производиться независимо от того, сколько дней накопилось: 10 или 100. Это право сотрудников защищено Трудовым кодексом.





«На приемах ко мне приходят люди, которые годами не ходили в отпуск, боялись, что уволят, или просто не успевали. И когда наступает момент увольнения, они даже не задумываются, что им положена компенсация за все те дни, которые они не отдохнули. А это не просто "приятный бонус", это ваши деньги», — подчеркнул Свищев.