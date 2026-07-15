Россиянам рассказали, как не разориться во время отпуска

15 июля 2026, 19:28

Бизнес-коуч Карпычева: в отпуске лучше расплачиваться наличными

Фото: iStock/artisteer

Заранее подготовленная к отпуску подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха. Об этом сообщила независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.





По ее словам, еще до поездки необходимо разделить бюджет на несколько частей: одна из которых должна распределяться на траты по возвращению домой, другая — на необходимые расходы в отпуске, а третья — на экскурсии.





«Многие почему-то воспринимают эти деньги как некий бонус, подарок судьбы и начинают тратить не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки, до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. Это вызывает финансовый стресс в придачу к тому, который приходится испытывать из-за завершения отдыха», — отметила Карпычева в разговоре с Москвой 24.