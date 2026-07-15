Россиянам рассказали, как не разориться во время отпуска
Бизнес-коуч Карпычева: в отпуске лучше расплачиваться наличными
Заранее подготовленная к отпуску подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха. Об этом сообщила независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.
По ее словам, еще до поездки необходимо разделить бюджет на несколько частей: одна из которых должна распределяться на траты по возвращению домой, другая — на необходимые расходы в отпуске, а третья — на экскурсии.
«Многие почему-то воспринимают эти деньги как некий бонус, подарок судьбы и начинают тратить не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки, до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. Это вызывает финансовый стресс в придачу к тому, который приходится испытывать из-за завершения отдыха», — отметила Карпычева в разговоре с Москвой 24.
Также стоит заранее подготовить подушку безопасности на непредвиденные расходы в поездке. Кроме того, на отдыхе лучше расплачиваться наличными, поскольку деньги на карте люди фактически не видят, поэтому и тратить их психологически легче.
Карпычева напомнила, что большая часть отпускного бюджета уходит на еду. В связи с этим эксперт уточнила, что в туристических местах и на центральных улицах цены в кафе и ресторанах сильно завышены. Так, если пройтись немного дальше, то можно найти место по более приемлемой стоимости.