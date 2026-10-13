Депутат Свищев объяснил, как получить компенсацию за потоп в квартире

13 октября 2026, 16:26

Депутат Свищев: при потопе в квартире важно сразу вызвать аварийную службу

Фото: istockphoto / vicnt

После затопления квартиры важно сразу вызвать аварийную службу, зафиксировать повреждения и установить причину происшествия. Это поможет добиться компенсации за испорченный ремонт и имущество. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.