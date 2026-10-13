Депутат Свищев объяснил, как получить компенсацию за потоп в квартире
После затопления квартиры важно сразу вызвать аварийную службу, зафиксировать повреждения и установить причину происшествия. Это поможет добиться компенсации за испорченный ремонт и имущество. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По словам парламентария, первым делом нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Представители УК должны составить акт о заливе в течение 12 часов после обращения.
Если сотрудники не пришли, документ можно оформить самостоятельно вместе с соседями. Для этого нужно пригласить двух незаинтересованных свидетелей, подробно описать повреждения и сделать фотографии. В акте следует указать, что представитель управляющей компании не явился.
Затем необходимо установить причину затопления и зафиксировать все повреждения потолка, стен, пола, мебели и техники. Если источник воды неясен, нужно добиваться обследования квартиры, откуда она могла поступить.
Следующий шаг — независимая оценка ущерба. По словам Свищева, экспертное заключение поможет определить размер компенсации. Если виновник отказывается подписывать акт, это нужно отметить в документе. Отказ соседа предоставить доступ в квартиру для осмотра также следует зафиксировать.
Если виновник не хочет добровольно возмещать ущерб, пострадавший может обратиться в суд. Помимо стоимости ремонта, можно потребовать возместить расходы на экспертизу и компенсацию морального вреда. В некоторых случаях также можно взыскать проценты, отметил депутат.
Свищев подчеркнул, что важно собрать доказательства сразу после происшествия: со временем подтвердить причину затопления и размер ущерба будет сложнее.
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