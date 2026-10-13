Дерматолог Галлямова объяснила, почему смарт-часы вызывают раздражение

13 октября 2026, 13:07

Аллергия и тесный ремешок могут вызвать раздражение под смарт-часами

Фото: istockphoto / Pichsakul Promrungsee

Аллергия на материалы и механическое воздействие могут вызвать раздражение кожи при ношении смарт-часов. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук и профессор Юлия Галлямова.