Дерматолог Галлямова объяснила, почему смарт-часы вызывают раздражение
Аллергия на материалы и механическое воздействие могут вызвать раздражение кожи при ношении смарт-часов. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук и профессор Юлия Галлямова.
По ее словам, подобная реакция может возникнуть при использовании любых часов. Если раздражение выходит за границы участка, соприкасающегося с устройством, и сопровождается сильным зудом, это может указывать на выраженную аллергическую реакцию.
В качестве аллергена могут выступать металлы в покрытии, застёжке или ремешке, а также компоненты пропитки материала и клея. В таком случае врач советует попробовать заменить ремешок, например на тканевый, и изолировать от кожи соприкасающуюся с ней поверхность часов.
Если покраснение ограничено участком под ремешком или корпусом, причиной может быть механическое раздражение. По словам специалиста, ремешок способен натирать кожу, если затянут слишком туго.
Кроме того, при длительном ношении часов кожа под устройством потеет, особенно в области датчиков. Влажная среда способствует размножению бактерий и может усиливать раздражение.
Чтобы снизить риск таких реакций, Галлямова рекомендует ежедневно очищать внутреннюю поверхность часов разрешённым для устройства средством и регулярно снимать гаджет, позволяя коже отдохнуть. По словам врача, особенно рискуют те, кто носит часы весь день и не снимает их даже во время сна.
Читайте также: