В Татарстане хотят запретить продажу вейпов на пять лет

13 октября 2026, 15:03

В Татарстане предложили ограничить продажу электронных сигарет с марта 2027 года

Фото: istockphoto / Oksana Lyskova

В Татарстане планируют запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них на пять лет. Законопроект поддержали депутаты профильного комитета Госсовета республики, сообщает «Татар-информ».





Ограничения предлагают ввести с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По словам председателя комитета Рягата Хусаинова, главная цель инициативы — защитить здоровье жителей, особенно молодёжи, от последствий употребления никотинсодержащей продукции.



Хусаинов отметил, что законопроект подготовили с учётом обращений жителей. По данным опроса в социальных сетях, более 80% участников поддержали запрет на продажу вейпов.



Во время действия ограничений власти намерены изучить результаты эксперимента и рассмотреть возможность дополнительных мер. Пока законопроект касается только вейпов и жидкостей для них.



«На весах — реальное здоровье наших граждан. Думаю, этим все сказано», — подчеркнул Хусаинов.