Депутат Свищев рассказал о выплатах на подготовку к школе в 2026 году
Родителям нужно заранее уточнять условия региональных выплат на подготовку детей к учебному году. Такую рекомендацию дал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, во многих регионах действуют собственные меры поддержки семей, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных. Размер пособия варьируется от трех до почти 17 тысяч рублей, а сроки подачи заявлений ограничены — в некоторых субъектах они заканчиваются уже в августе.
Помимо денежных выплат, в некоторых регионах предусмотрена компенсация за покупку школьной и спортивной формы — для этого нужно сохранять чеки и другие документы, подтверждающие расходы. Также семьи могут направить на подготовку к школе до 10 тысяч рублей из маткапитала. С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми могут получить дополнительные налоговые вычеты.
Свищев призвал проверять информацию на региональном портале госуслуг, уточнять ее в соцзащите или школах. Он подчеркнул, что региональные выплаты — это не лотерея, а реальная помощь семейному бюджету, которую упускать ее не стоит.
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