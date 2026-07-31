Москвичей призвали не оставлять детей и животных в машинах в жару
Водителей призвали не оставлять детей и животных в автомобилях в период жары в Москве. Об этом сообщает дептранс столицы в своем телеграм-канале.
По прогнозам синоптиков, в выходные в город вернется теплая погода: воздух нагреется до +31 градуса. В ведомстве напомнили, что перед поездкой стоит проветрить салон, чтобы ехать было не только комфортно, но и безопасно.
«Не оставляйте детей и животных в салоне — это опасно для здоровья», – говорится в сообщении.Кроме того, важно следить за самочувствием, пить больше воды, а также выбирать предметы одежды из светлых и натуральных тканей, передает Агентство городских новостей «Москва».