Москвичей призвали не оставлять детей и животных в машинах в жару

31 июля 2026, 12:30

Фото: iStock/scyther5

Водителей призвали не оставлять детей и животных в автомобилях в период жары в Москве. Об этом сообщает дептранс столицы в своем телеграм-канале.





По прогнозам синоптиков, в выходные в город вернется теплая погода: воздух нагреется до +31 градуса. В ведомстве напомнили, что перед поездкой стоит проветрить салон, чтобы ехать было не только комфортно, но и безопасно.

«Не оставляйте детей и животных в салоне — это опасно для здоровья», – говорится в сообщении.