В Госдуме объяснили необходимость законопроекта о круглогодичном призыве

23 июля 2025, 11:35

Депутат Красов: круглогодичный призыв позволит повысить эффективность военкоматов

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Внесённый в Госдуму законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу позволит снизить нагрузку на военкоматы и повысить их эффективность. Об этом заявил депутат Андрей Красов в беседе с NEWS.ru.