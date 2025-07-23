В Госдуме объяснили необходимость законопроекта о круглогодичном призыве
Внесённый в Госдуму законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу позволит снизить нагрузку на военкоматы и повысить их эффективность. Об этом заявил депутат Андрей Красов в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий добавил, что это никак не связано с проведением СВО, поскольку до неё не допускаются срочники.
Красов добавил, что при принятии этого законопроекта срочники смогут проходить более тщательное медицинское освидетельствование. Если же молодой человек будет жаловаться на состояние здоровья, то его без спешки можно будет обследовать, в том числе в медучреждениях Минобороны и гражданского сектора здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Госудму внесли законопроект, согласно которому предлагается ввести круглогодичный воинский призыв, с 1 января по 31 декабря, на основании указа президента России Владимира Путина. Авторами инициативы выступили Андрей Красов и глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
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