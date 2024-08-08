Депутат Терентьев: все люди с инвалидностью могут вести активный образ жизни в Подмосковье

Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Все люди с инвалидностью имеют возможность вести активный и здоровый образ жизни в Московской области. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.
Он стал гостем Второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», который прошёл в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Одним из организаторов выступила Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
На фестиваль пригласили людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. Участники приехали не только из разных городов Московской области, но и из других регионов России. Одним из украшений мероприятия стал уникальный футбольный матч с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
Кроме того, на фестивале провели показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию устроил «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis.
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«Каждый целеустремлённый человек с инвалидностью, который желает дальше жить активной жизни, имеет для этого все возможности в Московской области. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и посещайте такие мероприятия», – призвал депутат.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
На фестиваль пригласили людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. Участники приехали не только из разных городов Московской области, но и из других регионов России. Одним из украшений мероприятия стал уникальный футбольный матч с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
«Здесь проходят мастер-классы, соревнования по различным настольным играм. Здесь представлены технические средства реабилитации. Всё это направлено на то, чтобы люди с инвалидностью узнали, чем можно заниматься, как можно вести активный образ жизни. На фестивале состоялся уникальный матч. Это называется «футбол на электрических колясках», уникальное зрелище», – рассказал Терентьев.Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Кроме того, на фестивале провели показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию устроил «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis.
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Лора Луганская